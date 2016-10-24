زعيمة اسكتلندا تشعر بالإحباط بعد محادثات مع ماي





لندن- أ ف ب- حذّرت الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستورجن من أنها لن تقف مكتوفة اليدين وهي ترى بلادها “تدفع إلى هاوية خروج صعب من الاتحاد الأوروبي”، معربة عن شعورها بالإحباط من محادثاتها مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين.

وقالت عقب المحادثات في مقرّ الحكومة البريطانية إن “أجزاء كبيرة من الاجتماع كانت محبطة للغاية”.

واستقبلت ماي، إلى جانب ستورجن، الوزير الأول لويلز كاروين جونز، والوزيرة الأولى لايرلندا الشمالية ارلين فوستر، ونائبها مارتن ماغينيس.

وصرحت ستورجن لتلفزيون “سكاي نيوز″ “لم تتغير معلوماتي بعد الاجتماع عنها قبل الاجتماع بشأن مقاربة الحكومة البريطانية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”.

وهددت الزعيمة القومية بإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا إذا منعت من الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وقالت ستورجن إنها ستحاول أن تكون “منطقية” إلا أنها حذّرت من أن “الشيء الذي أنا غير مستعدة للقيام به هو الوقوف والتفرّج على اسكتلندا وهي تلقى من حافة منزلق بريكست قاس″.

لكن ماي نفت، في وقت لاحق الاثنين، توجّه بريطانيا نحو “بريكست قاس″، مؤكدة بأن خططها لضبط الهجرة لن تعرقل التوصل إلى اتفاق تجارة جيد مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت، بعد تصريحات نائب معارض في مجلس العموم، “إنه يتحدث عن “البريكست القاسي” الذي ستجرّ الحكومة البلاد إليه. لا يوجد ما يؤشر على ذلك مطلقاً”.

وأضافت أن تصريحات النائب تنطلق من اعتقاده من أن التوصل إلى ترتيبات هجرة جيدة مرتبط بالضوابط على الهجرة.

وقالت “هذا ليس صحيحاً. سنكون طموحين فيما نسعى للحصول عليه للمملكة المتحدة، أي اتفاق تجارة جيد، وفي الوقت ذاته ضبط الهجرة”.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا أن الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة يعتمد على حرية الحركة التي وعدت ماي بوقفها بعد أن هيمنت مسألة الهجرة على الجدل في استفتاء البريكست.

ووعدت ماي قادة الاتحاد الأوروبي بأنها ستبدأ المفاوضات الرسمية لخروج بلادها من الاتحاد بنهاية آذار/مارس، إلا أنها رفضت تحديد استراتيجيتها، واكتفت بالقول إنها ستضع القيود على الهجرة في رأس أولوياتها.

ويخشى أن يعني ذلك الخروج من السوق المشتركة، وهي الخطوة التي تعارضها الشركات وحكومة اسكتلندا التي أيد معظم سكانها البقاء في الاتحاد في استفتاء حزيران/يونيو.

وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة المقاطعات الأربع التي تشكل بريطانيا المهددة بالتفكك مع قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق صرحت متحدثة باسم ماي أنها مصممة على ضمان الوصول إلى “مقاربة موحدة” للبريكست، رافضة فكرة وضع ترتيب خاص لاسكتلندا.

وقالت المتحدثة “من المهم جداً أن يكون لبريطانيا موقف واحد لحماية المصالح البريطانية ككل. نحتاج الى ضمان بعدم وضع عوائق أمام التجارة داخل المملكة المتحدة”.

وبعد أن زار وزراء اسكتلنديون بروكسل لمحاولة الحصول على دعم لقضيتهم، حذرت المتحدثة من العمل على “تقويض” استراتيجية بريطانيا.

إلا أن ستورجن قالت “لا أستطيع تقويض شيء غير موجود. ولا يبدو لي أنه توجد استراتيجية تفاوض”.

ورفض الوزير الأول لويلز كاروين جونز فكرة التوصل إلى اتفاق منفصل لاسكتلندا، إلا أنه أكد ضرورة الاستمرار في الدخول إلى السوق المشتركة لبريطانيا بأكملها.

وقال إن “حجم التحدي هائل. ولا يملك أحد أي تفاصيل حول ما سيحدث تالياً”.

ويسعى الوزراء كذلك إلى ضمان حق برلمانات مناطقهم في التصويت على خطة الحكومة.

ورفضت ماي السماح للبرلمان البريطاني التصويت قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية التفاوض على الانسحاب من الاتحاد.

إلا أنه من المرجح أن يصوت النواب على الاتفاق النهائي.

وفي بيان بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر ساعتين قالت ماي “البلاد تواجه مفاوضات ذات أهمية كبيرة جداً، ومن الضروري أن تلعب إدارات (المناطق) دورها في إنجاحها”.

وتخشى ايرلندا الشمالية التي صوّتت بكثافة للبقاء في الاتحاد الاوروبي بعكس انكلترا وويلز – من تأثيرات البريكست على عملية السلام الهشة في المنطقة خصوصاً في حال تشديد الضوابط الحدودية مع ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.