عشرة قتلى على الأقل و150 جريحاً في انفجار في الصين





بكين- أ ف ب- أوقع انفجار عنيف عشرة قتلى على الأقل وأكثر من 150 جريحاً الاثنين في يولين وسط الصين، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، في حين تحدثت وسيلة إعلام محلية عن “تخزين غير قانوني لمتفجرات”.

وقال رئيس بلدية يولين في مقاطعة شانكشي إن الانفجار “وقع نحو الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ) في كشك صفيح لورشة وأصاب مباني مجاورة بأضرار”.

وهرع عشرات من الإطفائيين إلى المكان بحثاً عن ناجين بين الأنقاض.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار، لكن سكاناً أكدوا لصحيفة هواشنغ المحلية أن الانفجار نجم عن “تخزين غير قانوني لمتفجرات”.

وأشارت الحصيلة التي نشرتها السلطات المحلية ووكالة أنباء الصين الجديدة إلى عشرة قتلى و157 جريحاً لا يزال 113 منهم في المستشفى.