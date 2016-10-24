واشنطن ستنشر 330 جندياً في النروج





اوسلو- أ ف ب- أعلنت الحكومة النروجية الاثنين أن الولايات المتحدة ستنشر 330 جندياً في النروج، البلد المحاذي لروسيا، ما قد يثير حفيظة موسكو، بحسب خبراء.

وأوضحت وزارة الدفاع النروجية أن نحو 330 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) المتمركزين بالتناوب في فايرنس قرب تروندهايم (وسط)، تدربوا وشاركوا في تمارين في ظروف مناخية شبه قطبية.

وأضافت وزيرة الدفاع ايني اريكسون سوريدي في بيان “أن الدفاع عن النروج رهين تعزيزات الحلفاء، ومن المتأكد لأمن النروج أن يأتي الحلفاء لكسب قدرات ومعارف تمكنهم من العمل في النروج”.

وأضافت “أنها لمناسبة فريدة يتاح فيها التدرب مع القوات الأميركية في ظروف نروجية”.

واستجابة لطلب من الجيش الأميركي، سيبدأ هذا الانتشار في كانون الثاني/يناير 2017 ويخضع لتقييم خلال العام.

ولتهدئة مخاوف جارها الاتحاد السوفياتي، تعهدت النروج قبل أن تصبح عضواً مؤسساً في الحلف الأطلسي في 1949 بعدم فتح أراضيها لقوات مقاتلة أجنبية “طالما لم تتم مهاجمة النروج أو تهديدها بهجوم”.

وتم تعديل ذلك لاحقاً للسماح لقوات أجنبية بالقدوم للقيام بمناورات في النروج.

وكانت السفارة الروسية باوسلو أبدت الأسبوع الماضي استغرابها من هذا المخطط.

وقال جاكوب بوريسن، الضابط السابق في الجيش النروجي، لقناة “ان ار كي” “إن هذا يرسل إشارات سلبية باتجاه الشرق (..) ويكمن الخطر في تحول منطقة الشمال الكبير الى منطقة مواجهة” كما كانت أيام الحرب الباردة.

وينشر الجيش الأميركي على الأراضي النروجية حتى الآن كميات ضخمة من العتاد العسكري في أنفاق بالجبال، لكنه لم ينشر أية قوات.