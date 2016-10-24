إنقاذ نحو 2200 مهاجر في البحر المتوسط وانتشال 16 جثة





روما- رويترز- قال خفر السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ قرابة 2200 مهاجر في وسط البحر المتوسط خلال 21 عملية إنقاذ اليوم الاثنين وجرى انتشال 16 جثة.

وقال بيان إن سفن خفر السواحل وقوارب صيد وسفناً تجارية وسفناً تابعة لمنظمات إنسانية شاركت في العمليات المنفصلة تحت إدارة قيادة خفر السواحل في روما.

وطريق وسط البحر المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا مسار للمهاجرين محفوف بمخاطر هائلة. وتقول تقديرات للمنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 3100 شخص فقدوا أو لقوا حتفهم هذا العام أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا بالقوارب عبر هذا المسار.

وقال البيان إن عمليات اليوم الاثنين أنقذت مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن 18 قارباً مطاطياً وثلاثة قوارب صغيرة.