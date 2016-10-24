نحو اجتماع موسع بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا أواخر الشهر الحالي





كراكاس- أ ف ب- أعلن موفد البابا فرنسيس، اميل بول تشيريغ، أن اتصالاً جرى الاثنين بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، ويعمل الطرفان على عقد اجتماع بينهما في الثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر الحالي، في محاولة للخروج من الأزمة السياسية الخطيرة التي تجتازها البلاد.

وقال موفد البابا إلى الأرجنتين في مؤتمر صحافي “لقد بدأ الحوار الوطني اليوم بلقاء بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة بهدف الاتفاق على الشروط التي ستتيح عقد اجتماع موسع في جزيرة مارغاريتا (شمال البلاد) في الثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر”.

وكان البابا فرنسيس استقبل الاثنين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الفاتيكان وطلب منه إجراء “حوار صريح وبناء” مع المعارضة للحفاظ على الانسجام الاجتماعي في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الفاتيكان أن “هذا اللقاء يأتي في إطار الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تجتازها البلاد، مع كل ما يترتب عن ذلك من تداعيات على الحياة اليومية للسكان”.