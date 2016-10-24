﻿منتخب العراق «يلطم» بعد تسجيل هدف التعادل مع السعودية في بطولة كأس آسيا للشباب

لندن ـ «القدس العربي»: أثارت طريقة احتفال لاعبي منتخب العراق للشباب بهدف التعادل أمام السعودية يوم الأحد، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. فعقب إحراز اللاعب مازن فياض الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للشباب المقامة في البحرين، تجمّع لاعبو المنتخب العراقي حوله وبدأوا بضرب أنفسهم بطريقة «اللّطم» التي يقوم بها بعض اتباع الطائفة الشيعية خلال إحياء ذكرى مقتل الحسين.

وأطلق ناشطون على موقع «تويتر» وسم «هاشتاغ» #السعودية_العراق، واتهموا لاعبي الفريق العراقي بالقيام بـ»تصرف طائفي استفزازي».

وانتقد الإعلامي السعودي تركي العجمة عبر برنامج «كورة الرياضي» الذي يبث على قناة «روتانا» خليجية تصرف الفريق العراقي، متحدثا عن جهات تسعى «إلى إبعاد العراق عن الحضن العربي»، مستغربا من طريقة احتفال اللاعبين.

وقال تركي الغامدي « لاعبو العراق في كأس آسيا للشباب… استبدلوا السجود بعد الهدف باللطم… عشنا وشفنا».

وغرد عبد الكريم الحربي «ألف مبروك يا خضر هذا التأهل ولا عزاء للاعبي المنتخب العراقي لأنهم للأسف لا يمثلون العراق الأبي ورجاله «. من جانبه كتب طارق النوفل «تأهلت السعودية … الأفراح بالرياض واللطم ببغداد».

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المنتخب العراقي بهذه الأمور في الملاعب، حيث قام بالاحتفال بالطريقة نفسها خلال المباراة التي جمعته مع فريق الإمارات في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتسببت طريقة الاحتفال بحالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ورأى معظم المعلقين أن المنتخب العراقي مصمم على إدخال الأمور الدينية والعسكرية في الرياضة، بعد سابقة «الاحتفال العسكري» أمام كوريا الشمالية في البطولة نفسها.

وخلال مباراة كوريا احتفل لاعبو العراق بعد تسجيل الأهداف، بانتصارات الجيش العراقي الذي بدأ عملية عسكرية واسعة في مدينة الموصل، وأدوا التحية العسكرية، ثم ظهروا واحتفلوا بطريقة حمل السلاح بعد هدف آخر.

وانتهت مباراة السعودية والعراق بفوز «الأخضر» بركلات الترجيح 6/5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، وبذلك تأهل المنتخب السعودي لنصف نهائي البطولة وضمن الوصول لكأس العالم للشباب.