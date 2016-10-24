﻿مسؤول سعودي يصف تصريحات سابقة له حول «إفلاس المملكة» بأنها «زلة لسان»

لندن ـ «القدس العربي»: تراجع نائب وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري عن تصريحات سابقة له، في برنامج على قناة «العربية»، حول إمكانية إفلاس المملكة نتيجة تدني أسعار النفط.

واعترف التويجري بخطأ تصريحاته والتي قال فيها إن المملكة كانت ستواجه إفلاسا حتميا بعد 3 سنوات في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط، لولا اتخاذها للإجراءات الأخيرة والمتمثلة في إلغاء بعض البدلات وغير ذلك من الإجراءات التي تتوخى نقل البلاد إلى اقتصاد غير معتمد على النفط.

وعاد التويجري ليتراجع عن تصريحاته التي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وردات فعل واسعة في المجتمع السعودي، وقال في حلقة من برنامج «الثامنة مساء» على قناة MBC، عبر اتصال هاتفي، إن تصريحاته حول الإفلاس كانت «زلة لسان».

وأكد التويجري «أقول أمام الملأ يمكن خانني التعبير»، غير أنه أكد على وجود مشكلة اقتصادية جاءت خطة «رؤية المملكة 2030» لتلافيها.

وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي موقف التويجري، مؤكدين أنها تصريحات غير مسؤولة، متسائلين كيف لنائب وزير أن يدلي بتصريحات تفليس الدولة بمنتهى السهولة ثم يتراجع عنها بقوله إنها «زلة لسان»