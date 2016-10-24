﻿الاحتلال يستهدف بالمدفعية موقعا للمقاومة في غزة

غزة ـ «القدس العربي» من أشرف الهور: شنت قوات الاحتلال عدة هجمات ضد قطاع غزة، وقصفت المدفعية موقعا للمقاومة شمال القطاع، بعد زعم الجيش إطلاق مسلحين من القطاع صاروخا على إحدى البلدات الحدودية المجاورة، في الوقت الذي أعلن فيه الجناح المسلح لحركة حماس عن استشهاد أحد عناصره خلال العمل في أحد «أنفاق المقاومة».

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذيفة واحدة موقعا للمقاومة الفلسطينية، يقع شرق بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

ويستخدم الموقع المستهدف في عمليات الرصد التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة.

ولم يسفر القصف عن وقوع أي إصابات في صفوف السكان أو رجال المقاومة، غير أنه أحدث أضرارا مادية في المكان.

وكثيرا ما كرر جيش الاحتلال خلال الفترة الماضية عمليات قصف هذه النقاط المخصصة لتمركز المقاومة، والمقاومة على مقربة من الحدود الفاصلة إلى الشرق والشمال من قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال أن عملية القصف هذه جاءت بعد أن أطلق نشطاء من قطاع غزة صاروخا صباح أمس على إحدى البلدات الحدودية.

وذكر ناطق باسم الجيش أن الصاروخ أطلق تجاه إحدى بلدات المجلس الإقليمي «شاعَر هنيغف»، وأن صفارات الإنذار دوت في المكان.

وأشار الناطق أن القذيفة التي أطلقت صوب البلدة الحدودية لم تصل، وأنها سقطت داخل القطاع.

وفي سياق قريب أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، عن استشهاد أحد ناشطيه، إثر حادث عرضي أثناء عمله بأحد «أنفاق المقاومة».

وذكرت القسام أن الناشط يدعى أمير جابر أبو طعيمة «21 عاما» من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وهذه هي الحادثة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري التي يعلن فيها الجناح المسلح لحماس، عن استشهاد أحد عناصره خلال العمل في أحد «أنفاق المقاومة».

وتشيد كتائب القسام هذه الأنفاق، لاستخدامها في صد أي عمليات هجوم إسرائيلية جديدة ضد قطاع غزة، خاصة وأنها استخدمت في التصدي للهجوم البري على غزة خلال الحرب الماضية صيف عام 2014.

وفي هجوم آخر قامت قوات الاحتلال بشن هجوم آخر استهدف قوارب الصيادين، خلال عملها قبالة سواحل شمال القطاع.

وقال صيادون إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار صوبهم من أسلحة رشاشة ثقيلة، وإن الهجوم أجبرهم على العودة إلى الشاطئ حشية على حياتهم، رغم أنهم كانوا يعملون في منطقة الصيد المسموح بها والمقدرة بأربعة أميال بحرية.

وتخالف هذه الهجمات اتفاق التهدئة القائم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، والذي يقوم على وقف الهجمات المتبادلة.

وكثيرا ما تنفذ قوات الاحتلال هجمات مماثلة، وتستهدف الصيادين في عرض البحر أو مزارعي المناطق الحدودية.