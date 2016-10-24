﻿مقتل خمسة عسكريين فرنسيين إثر تحطم طائرتهم في مالطا

طرابلس ـ د ب أ: نفى المتحدث الرسمي باسم مطار مصراتة الدولي سليمان الجهيمي أمس الاثنين أن الطائرة العسكرية التي اعلنت مالطا عن تحطمها في وقت سابق الاثنين كانت متجهة إلى مطار مصراتة في ليبيا. وقال الجهيمي أمس إنه لا يوجد أي تصريح نهائي يفيد بأن الطائرة المنكوبة كانت متجهة إلى مطار مصراتة.

وكانت الطائرة ذات المحركين – وهي من نوع «فيرتشايلد مترولاينر» – قد استؤجرت من لوكسمبورغ. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأنها كان متجهة إلى مصراتة في ليبيا. وأعلنت حكومة مالطا مقتل خمسة فرنسيين، إثر تحطم طائرة عسكرية لدى إقلاعها من مالطا في وقت سابق أمس .

وجاء في بيان صادر عن الحكومة، أن الطائرة كانت تحلق ضمن عملية فرنسية مراقبة جمركية، تعمل منذ خمسة أشهر، بهدف تتبع مسارات التجارة غير المشروعة، والتي تتضمن تهريب البشر والمخدرات. ويشار إلى أن الطائرة مسجلة كطائرة محلية، وكان مقررا لها العودة إلى مالطا في غضون ساعات، دون الهبوط في بلد ثالث.

وذكرت الحكومة: «إن المعلومات الرسمية ولقطات الفيديو وشهود العيان – ومن بينهم ثلاثة من أفراد القوات المسلحة في مالطا من الثكنات المجاورة وطيارين يعملان على خطوط تجارية – تشير بوضوح إلى عدم وقوع انفجار قبل الحادث».

وكانت تقارير قد أفادت في البداية بأن الرحلة تخص بعثة تابعة لوكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، «فرونتكس»، التي نفت صحة الأمر في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كما نفت ذلك أيضا منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في تغريدة أخرى.