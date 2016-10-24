﻿مسلحون حوثيون يحاصرون المبعوث الدولي لإجباره على لقاء رئيس المجلس السياسي للانقلابيين

تعز ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي: أكدت مصادر يمنية في صنعاء أن جموعا من المسلحين الحوثيين تجمهروا حول مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، في محاولة للضغط على المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ للقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، في محاولة منهم لانتزاع اعتراف أممي بسلطته، ولو بطريقة غير مباشرة، وهو الأمر الذي أفادت المصادر أن ولد الشيخ رفضه بشكل مطلق.

وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ اضطر إلى عقد لقائه مع الوفد الانقلابي المفاوض في مقر بعثة الأمم المتحدة عقب حصار المقر في صنعاء.

وأشارت إلى أن أعضاء وفد الحوثي وصالح حاولوا التبرير للمبعوث الأممي بأنهم ليسوا وراء التدبير لهذه العملية، وأنها مظاهرة عفوية من قبل مواطنين غاضبين من تعامل الأمم المتحدة السلبي مع الملف اليمني، خاصة بعد حادثة قصف القاعة الكبرى في صنعاء التي ذهب ضحيتها أكثر من 100 قتيل ونحو 500 جريح حسب المصادر الحوثية.

وعلق مراقبون في صنعاء على الحادثة بالتنويه إلى أنها تستدعي عملية مماثلة نفذها مسلحون عسكريون بزي مدني من أتباع الرئيس المخلوع علي صالح في حزيران (يونيو) 2011، حين حاصر مسلحون تابعون له مقر السفارة الإماراتية في صنعاء لعدة ساعات أثناء اجتماع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وسفراء الدول الخليجية والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في صنعاء، من أجل الضغط على دول مجلس التعاون الخليجي لوقف مساعيهم في اتجاه إجباره على توقيع اتفاقية تسليم السلطة لنائبه كنتاج لثورة الربيع العربي.