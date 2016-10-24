﻿مقتل 16 مدنيا في غارات على إدلب شمال غرب سوريا

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قتل 16 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، معظمهم جراء غارات لم يعرف إذا كانت سورية أم روسية، استهدفت أمس الاثنين مناطق عدة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأحصى المرصد «مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفل وامرأتان جراء غارات على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي»، بالإضافة إلى «مقتل سبعة آخرين بينهم طفلان وأربع نساء جراء غارات استهدفت بعد منتصف الليل بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي».

كما تسبب قصف صاروخي لقوات النظام السوري الاثنين على بلدة كفرعويد في منطقة جبل الزاوية في جنوب غرب ادلب، بمقتل رجل وامرأة، وفق المرصد السوري.

واستهدفت الغارات بعد منتصف الليل ثلاثة أبنية سكنية، بالإضافة إلى مبنى يضم مركزا للإدارة المحلية التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وصالة رياضية.

وأظهرت مقاطع فيديو جرافة تعمل على رفع الأنقاض في الشارع فيما يعمل متطوعون من الدفاع المدني على البحث تحت الركام.

وقال ابو محمد وهو يقف أمام ركام أحد الأبنية المدمرة بالكامل لفرانس برس «بيت أختي هنا وهي وابنتها استشهدتا وعائلة أخرى بأكملها… هذا ما حدث معنا»، جازما أنه «لا يوجد مقر عسكري هنا، المقرات العسكرية كلها موجودة خارج البلدة».

وتسيطر فصائل «جيش الفتح» الذي يضم «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة) وفصائل اسلامية أخرى بينها «حركة أحرار الشام الإسلامية» على كامل محافظة إدلب، باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا، ذاتي الغالبية الشيعية، المحاصرتين. ويقتصر وجود قوات النظام في البلدتين على مسلحين موالين له.

وتتعرض محافظة إدلب منذ الخميس لغارات كثيفة وقصف مدفعي من قوات النظام، تسبب وفق المرصد السوري بمقتل 44 مدنيا على الأقل بينهم تسعة أطفال وعنصر من الدفاع المدني.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بمقتل ستة جنود من القوات الحكومية السورية وإصابة 16 آخرين، نتيجة قيام مسلحين بتفخيخ مبنى وتفجيره على خطوط التماس في حي صلاح الدين وسط مدينة حلب .

وقالت المصادر المقربة من القوات الحكومية إن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب 26 آخرون، نتيجة قصف صاروخي للمسلحين على حيي صلاح الدين والحمدانية في مدينة حلب.