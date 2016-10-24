﻿معارك عنيفة بين القوات العراقية و«الدولة الإسلامية» في مدينة الرطبة وهجوم عنيف للتنظيم على سنجار

بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أفاد مصدر عسكري عراقي، أمس الاثنين، بأن المعارك العنيفة لا تزال مستمرة في عدة أحياء من مدينة الرطبة (380 كيلومترا غرب بغداد).

وأبلغ المقدم عماد صالح وكالة الأنباء الألمانية أنه «تم تعزيز قوات الجيش العراقي بقوات إضافية، فيما تدور معارك عنيفة مع عناصر التنظيم في أحياء الميثاق والمطار والانتصار في الرطبة».

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الاثنين، إن نيران المدفعية التركية تقوم بدور بالفعل في جهود إخراج تنظيم «الدولة الإسلامية» من مدينة الموصل العراقية، وإن أربع طائرات مقاتلة تركية متأهبة للمشاركة في العمليات الجوية.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بغداد لا تريد المساعدة التركية، وإن القوات والدبابات والمدفعية التركية المنتشرة في معسكر بعشيقة موجودة دون تصريح من حكومته. ويقول العراق إنه دولة ذات سيادة ويمكنه تولي العملية بمفرها.

وقال جاويش أوغلو للصحافيين في أنقرة «هدفنا هو إخراج داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) من سوريا والعراق. العراق جار وصديق لتركيا وبالنسبة لنا فإن وحدة واستقرار أراضي العراق لا تقل أهمية عن وحدة واستقرار أراضينا.»

وأضاف أن تركيا تشارك في عملية الموصل على «عدة جبهات»، وأن 17 من أعضاء تنظيم «الدولة الإسلامية» قتلوا بنيران المدفعية التركية منذ بدء الهجوم.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرو الذي يزور البلاد «قوات البيشمركه (الكردية) التي دربناها في شمال العراق تشارك بنشاط والقوات المحلية التي ندعمها في بعشيقة تقاتل داعش بنشاط.»

وقال مسؤول عسكري في أربيل إن قوات البيشمركه أحبطت، فجر أمس الاثنين، هجوما مباغتا لتنظيم «الدولة» قرب قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى (شمال)، بينما قام بتعزيز عمله قرب الموصل للدفاع عنها.

وأوضح آمر الفوج الثامن في قيادة قوات شنكال التابعة لوزارة البيشمركه، لقمان إبراهيم، في تصريحات أن تنظيم «الدولة» شن هجوما يعد الأكبر منذ عام على قوات البيشمركه المرابطة على محور غربي سنجار (120 كم غرب الموصل) عبر عدة سيارات مفخخة وعناصر مسلحة.

وحاول مقاتلو التنظيم تحويل الأنظار عن خسائرهم في محيط الموصل، من خلال شن هجمات في مدن أخرى في البلاد، وآخرها بلدة الرطبة في غرب العراق، على مقربة من الحدود العراقية الاردنية، بعد الهجوم على كركوك.

وكانت قوات البيشمركه قد سيطرت على طريق رئيسي بين ناحية بعشيقة ومدينة الموصل (شمالي العراق)، وأصبحت على بعد 7 كلم فقط من أحياء المدينة الواقعة تحت قبضة تنظيم «الدولة»، وأنها تمكنت من إحكام الطوق على بعشيقة ومحاصرتها من جميع الجهات.

وبشأن خسائر تنظيم «الدولة» في العمليات العسكرية خلال معركة تحرير الموصل حتى الآن، أعلنت خلية الإعلام الحربي في الجيش العراقي أمس الاثنين عن مقتل 772 مسلحا من تنظيم «الدولة» خلال الأسبوع الأول من الحملة العسكرية لانتزاع الموصل من التنظيم.

وقالت الخلية في بيان إن «مجمل خسائر تنظيم داعش، شملت 772 قتيل و 23 أسيرا، وتدمير 127 عجلة بعضها مفخخة وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة ومخازن الأسلحة والعبوات الناسفة، إضافة إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. كما أعلنت خلية الإعلام الحربي الرسمية أمس الاثنين أن قواتها استعادت في أول أسبوع من الحملة العسكرية على الموصل 74 قرية وبلدة ومنطقة.

وتواجه القوات العراقية التي تواصل تقدمها باتجاه مدينة الموصل في شمال العراق، مقاومة شرسة من تنظيم «الدولة» على الرغم من تكثيف الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضده.

وتواصل القوات الاتحادية الحكومية والبيشمركه الكردية تقدمها من محاور عدة في اتجاه مدينة الموصل، ويستخدم الجهاديون في دفاعهم عن آخر أكبر معاقلهم في العراق، القذائف ورصاص القناصين والهجمات الانتحارية والكمائن.

واعلن بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «الدولة» أن «الهجوم الذي طال انتظاره كثيرا والذي تم تنفيذه في 17 تشرين الاول/اكتوبر، حقق أهدافه».

وقال المبعوث الأمريكي في تغريدة له على تويتر «العمليات العسكرية التي بدأت قبل اسبوع تجاه الموصل حققت كل أهدافها»، مشيرا إلى «تنفيذ ضربات جوية للتحالف في سبعة أيام أكثر من أي أسبوع مضى ضد تنظيم الدولة الإسلامية».

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان الأحد إن طائرات التحالف ألقت 1400 قذيفة على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية خلال الأيام الستة الأولى من الهجوم.

ومن جهة أخرى نفت قيادة العمليات العراقية المشتركة «أي دور» لتركيا خلال عملية تحرير الموصل التي انطلقت قبل أسبوع.

وشددت قيادة العمليات المشتركة في بيانها على نفي «أي دور لتركيا في عملية الموصل، بأي شكل من الأشكال».

ويأتي النفي عقب إعلان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الأحد أن المدفعية التركية تساعد قوات البيشمركه الكردية التي تقاتل تنظيم داعش قرب معسكر بعشيقة في العراق.

ونقلت المصادر الإعلامية عن يلدريم قوله «البيشمركه احتشدت لتطهير منطقة بعشيقة من داعش. طلبوا من قواتنا في قاعدة بعشيقة المساعدة لذلك نساعد الدبابات بمدفعيتنا هناك».