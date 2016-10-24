﻿السيناريست تامر حبيب: لا توجد مشاكل مع الرقابة واعتذارا يسرا ومنة شلبي ليسا ضد «أهل العيب»

القاهرة – «القدس العربي»: أبدى السيناريست تامر حبيب غضبه تجاه الأخبار المغلوطة التي تداولتها الصحف الإخبارية حول فيلمه السينمائي الجديد «أهل العيب»، وأكد في تصريح خاص لـ «القدس العربي» أنه كان لديه موقف صارم تجاه الصحافيين الذين كتبوا أخبارا غير صحيحة علي لسانه والمتعلقة بفيلمه.

وأكد أنه لا توجد مشاكل مع الرقابة على المصنفات الفنية في مصر نهائياً، ولا توجد إلا ملاحظات بسيطة من مسؤول قسم الأفلام العربية في الرقابة متعلقة بعدد من الألفاظ الخارجة، والتي قد لا تتناسب أخلاقياً مع جمهور السينما.

وأضاف: لقد جمعتني جلسة ودية مع المسؤول منذ أيام، ولم يبد أي غضب أو إعتراضات على سيناريو الفيلم، بل طلب مني تعديل بعض الجمل الحوارية الواردة على لسان شخصيات الفيلم.

وقد قمت بتقديم نسختين من السيناريو، وقمنا بإلغاء بعض الألفاظ لأسباب فنية فقط، بالإتفاق مع المخرج هادي الباجوري. وبذلك يكون الفيلم حصل على موافقة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بعد تقديم النسخة الثالثة المعدلة من السيناريو.

وفي ما يتعلق بالاعتذارات المتوالية لكل من الفنانات يسرا ومنة شلبي، أوضح حبيب أن إعتذاريهما عن القيام ببطولة الفيلم لأسباب تخص إنشغال كل منهما بأعمال أخرى، فيسرا أبدت إعتذارها في وقت مبكر بسبب سفرها الدائم كسفيرة للنوايا الحسنة وعدم تواجدها بشكل مستقر في مصر خلال الفترة التي كان من المفترض أن يبدأ التصوير في الشهر الجاري، أما منة شلبي والتي أكد على علاقة الصداقة القوية التي تربطه بها، فهي مشغولة في الإعداد لمسلسل «واحة الغروب» المأخوذ عن رواية الكاتب بهاء طاهر، وكانت هناك صعوبة في إنتظارها لحين الإنتهاء من التصوير في رمضان المقبل، مشيراً إلى أن الفيلم سوف يبدأ تصويره مع المخرج هادي الباجوري بداية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفيلم «أهل العيب» يطرح فيه تامر حبيب قصة أم وإبنتها من خلال علاقة شائكة ومعقدة، مما يتسبب في دخول أطراف أخرى كل بتصرفات تحمل تعبير أهل العيب، هذا ما أوضحه لنا حبيب، مشيراً إلى أن الفيلم سوف يستغرق تصويره ما يقرب من ستة أسابيع.

في الأخير أكد تامر حبيب أنه وهادي الباجوري إستقرا بشكل نهائي على الممثلين الذين سيقومون ببطولة الفيلم وهما آسر ياسين وياسمين رئيس وغادة عبد الرازق.