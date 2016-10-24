﻿موسكو تستبعد «هدنة إنسانية» جديدة في حلب… وقتلى وجرحى في ريف إدلب ومواجهات عنيفة في ريف دمشق

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف امس الاثنين أن إعلان هدنة «انسانية» جديدة في مدينة حلب السورية أمر «غير مطروح»، في وقت استؤنفت المعارك بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة في ثاني مدن البلاد.

وقال في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية إن «مسألة تجديد الهدنة الإنسانية غير مطروحة»، بعدما انتهت مساء السبت «هدنة إنسانية» أولى أعلنتها موسكو من طرف واحد بدون أن تنجح في إجلاء جرحى او مدنيين او مقاتلين من أحياء شرق حلب المحاصرة من قوات النظام.

وتابع ريابكوف أنه من أجل إقرار هدنة جديدة «من الضروري أن يضمن خصومنا التزام المجموعات المعارضة للحكومة (السورية) بسلوك مقبول، بعدما حالت هذه المجموعات دون تنفيذ عمليات الإجلاء الطبية»، في اشارة إلى الولايات المتحدة والدول العربية الداعمة للفصائل السورية المعارضة.

وانتقد ريابكوف موقف التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، معتبراً أنه يفضل انتقاد دمشق وموسكو على «ممارسة نفوذه فعلياً على المعارضة والفصائل المقاتلة» من أجل استمرار الهدنة. وأضاف «ما كنا بحاجة اليه خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يتحقق».

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف من جهته ان «إطلاق النار لم يتوقف خلال الايام الماضية على مواقع المراقبة» والممرات الإنسانية المعلنة، لا سيما طريق الكاستيلو شمال حلب والذي اعلنت موسكو تخصيصه للمقاتلين الراغبين بالخروج من شرق حلب.

واضاف «لم يتم الفصل بأي شكل بين المجموعات الإرهابية والمعارضة المعتدلة (…) كل هذا ليس في مصلحة لا الهدنة ولا عملية المساعدة الإنسانية».

وأعلنت موسكو الهدنة الأخيرة من طرف واحد، مشيرة إلى ان الهدف منها خروج من يرغب من السكان والمقاتلين من الأحياء الشرقية حيث يعيش نحو 250 الف شخص، وتم تحديد ثمانية معابر لذلك، لكن لم يغادر أحد المنطقة. كما لم تتم عملية إجلاء الجرحى.

واتهمت قوات النظام وموسكو فصائل المعارضة بمنع الناس من المغادرة، بينما عبر سكان عن خوفهم من الخروج لعدم ثقتهم بالنظام وبموسكو حليفته، ولخوفهم من التعرض للقنص او القصف.

ونصت هدنة سابقة اتفقت عليها موسكو وواشنطن وصمدت اسبوعاً في ايلول/سبتمبر على تحديد مواقع «المعارضة المعتدلة» كما تصنفها الولايات المتحدة، وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، كون الاتفاق استثنى الجهاديين، لكن ذلك لم يحصل. وقالت واشنطن ان السبب عدم التزام موسكو ودمشق بوقف تام لاطلاق النار، بينما اتهمت روسيا الأمريكيين بدعم جبهة النصرة.

من جهة أخرى رأى ريابكوف أن «الظروف غير متوافرة» لعقد اجتماع جديد بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

واستؤنفت المعارك في حلب بعد انتهاء الهدنة السبت وسقط وابل من الصواريخ والقذائف على حي في غرب حلب حيث سيطرة القوات السورية، في حين استهدفت المدفعية والطيران الحربي الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

الى ذلك قصفت الطائرات الحربية الروسية بالصواريخ الارتجاجية مناطق عدة في محافظة ادلب شمال سوريا امس الاثنين، فيما وقعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة. وقالت مصادر إعلامية في المعارضة السورية إن طائرات حربية روسية شنت منذ ساعات الصباح الأولى هجوماً بالصواريخ الارتجاجية، طالت بلدة كفر تخاريم والتمانعة وخان شيخون ومعرة النعمان .

وأضافت المصادر أن بعض هذه الغارات استهدف بلدة تخاريم حيث تعرضت لقصف بصواريخ ارتجاجية بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح بينهم أربعة قتلى من عائلة واحدة .

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني لا زالت تعمل على انتشال قتلى وجرحى من تحت الانقاض، كما طالت تلك الغارات مبنى البلدية والنادي الرياضي، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

واضافت المصادر ان طائرات حربية روسية من طراز «ميج» استهدفت صباح امس مدينة خان شيخون، وسقط أحد الصواريخ قرب مدرسة ، وسقط قتلى وجرحى جراء سقوط أربعة صواريخ مظلية استهدفت منطقة السوق بخان شيخون. وفي ريف دمشق، شنت طائرات حربية يعتقد أنها روسية، وأخرى مروحية سورية، غارات وألقت براميل متفجرة على بلدة خان الشيخ في ريف دمشق الجنوبي الغربي .

وقالت مصادر إعلامية مقربة من قوات الحكومة السورية إن «اشتباكات مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى امس الاثنين في منطقة المزارع في محور خان الشيح الدرخبية، وسط تمهيد بصواريخ أرض-أرض قصيرة المدى وقذائف المدفعية الثقيلة».

وأضافت أن «الطيران المروحي استهدف مواقع وخطوط المسلحين الخلفية في مزارع خان الشيح بـ 22 قذيفة متفجرة، أدت إلى تدمير مستودع للذخيرة ومقتل عدد من المسلحين، كما دمر الجيش السوري آليتين مجهزتين برشاشين ثقيلين من عيار 23 ملم وقتل وجرح أفراد طاقميهما، إثر استهدافهما بصاروخين موجهين خلال الاشتباكات مع المجموعات المسلحة على محور خان الشيح في غوطة دمشق الغربية».

وجاء في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من المعارضة السورية في ريف دمشق أن قواتها صدت هجوما للقوات الحكومية باتجاه مدينة خان الشيح وكبدتها خسائر كبيرة، وأن عدداً من سيارات الاسعاف قام بنقل قتلى وجرحى القوات الحكومية في اتجاه مشافي العاصمة دمشق، وأن القوات الحكومية، بعد فشل هجومها، قامت باستهداف مناطق الثوار بالطائرات الحربية والبراميل المتفجرة». وفي حلب سيطر الجيش السوري والمسلحون الموالون له على تلة بازو الاستراتيجية جنوب غرب المدينة امس الاثنين .

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الانباء السورية «سانا» امس إن «وحدات من الجيش السوري، بالتعاون مع الحلفاء أحكمت سيطرتها الكاملة على تلة بازو جنوب غرب الكليات العسكرية بحلب، موقعة أعدادا من الإرهابيين قتلى ومصابين، ومدمرة العديد من الآليات».

وكانت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها شنت الاحد هجوماً واسعاً على تلة بازو الاستراتيجية التي تسمح بالسيطرة نارياً على عدد من احياء حلب الغربية والكليات العسكرية .

الى ذلك، تشهد مدينة حلب وريفها الجنوبي تصعيداً كبيرا على أغلب الجبهات وسط قصف كثيف طال معظم مناطق ريف حلب الجنوبي، فقد قصفت طائرات حربية بلدة المنصورة وجمعية الهادي، بالقرب من بلدة كفرداعل وبلدة أورم الكبرى ومنطقه الراشدين ومحيط بلدة كفرناها بريف حلب الغربي، في حين دارت اشتباكات بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها على جبهات حيي الشيخ سعيد والعامرية، وأطراف مشروع 1070 في جنوب غرب احياء حلب الشرقية .