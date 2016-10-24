تونس: هل يقود نجيب الشابي حزب الرئيس؟

تونس- القدس العربي- أكدت مصادر مقربة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لـ “القدس العربي” اعتزام الباجي قائد السبسي تأسيس حزب سياسي جديد.

وبحسب المصدر، يبدو أن قائد السبسي قد توصّل إلى الاقتناع بأن الدور السياسي لحركة “نداء تونس″ قد انتهى، وأنه من غير المفيد التعويل في المشروع المستقبلي على ما يوصف في الساحة السياسية التونسية بوزراء بن علي.

و على هذا الأساس علمت “القدس العربي” أنه من بين الأسماء المطروحة للعب دور هام في تشكيلة الحزب القادم المعارض البارز لبن علي أحمد نجيب الشابي.

ويذكر أن الشابي هو رئيس “الحزب الجمهوري” الممثل في الحكومة بوزير مكلّف بالعلاقات مع مجلس النواب.