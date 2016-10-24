﻿المسرحية الفرنسية «الملك أوبو» تعرض للمرة الأولى في مصر

القاهرة – «القدس العربي»: يقام على مسرح الفلكي العرض المسرحي «الملك أوبو» على مدار يومين متواصلين من 14 إلى 16 الشهر المقبل، من إخراج محمد هاشم، وقام بعمل المعالجة الدرامية الكاتب المسرحي محمد محروس والذي حولها إعمل كلاسيكي مصري، والتصميم البصري للفنان الأسترالي سايمون فيشر.

وقد سبق وأن قدمت مسرحية «الملك أوبو» مرتين في مدينة ملبورن في أستراليا من خلال فرقة 5 Pound والتي تتعاون الآن مع المخرج الأسترالي المصري محمد هاشم الذي جاء مؤخرًا إلى مصر وقد حصل على تدريبات في الإخراج والتمثيل في جامعة ديكن في أستراليا، ومع هاوارد فاين في هوليود، وأوبرا مع روبرت ديلامير في المملكة المتحدة. وقام هاشم بإخراج وتمثيل العديد من النصوص المسرحية في استراليا والمملكة المتحدة وأسبانيا وباريس لأكثر من 15 عامًا.

والمعروف أن مسرحية «الملك أوبو» والتي كتبت عام 1896 قام بتأليفها الكاتب الفرنسي ألفريد جاري، وعرضت للمرة الأولى على مسرح أوفري في باريس في العام نفسه التي كتبت فيه، وأغلقت بعد أيام من عرضها.