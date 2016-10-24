﻿تنافس بين المصممين على إنجاز أفضل العباءات العربية العصرية

دبي – «القدس العربي» : في حلقة حلّت فيها المخرجة والممثلة الكويتية هيا عبد السلام ضيفةً وعضو لجنة تحكيم، فاز ريّان أطلس من الجزائر وحصل على الحصانة التي تحول دون استبعاده في الحلقة المقبلة من البرنامج العالمي بصيغته العربية «Project Runway ME» على MBC4 و»MBC مصر 2».

وفي هذا السياق، تمكن ريان أطلاس من انتزاع ثقة لجنة التحكيم المؤلّفة من رئيسها المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، وعارضة الأزياء التونسية – الإيطالية عفاف جنيفان، إضافة إلى هيا عبد السلام، وذلك بتصميمه عباءة عربية أنيقة وعصرية، فيما انتهت رحلة مارون عيسى من لبنان في البرنامج، وذلك إثر وقوفه في منطقة الخطر إلى جانب مهند كوجاك من مصر.

وانطلق التحدي مع وصول المصمّمين إلى قصر عربي في بيروت، حيث أطلعهم المشرف على التصاميم فارس الشهري ومقدمة البرنامج جيسيكا قهواتي على التحدي السادس، المستمد من الثقافة العربية في الأزياء، وطلبا من المشتركين تصميم عباءة عصرية، باستخدام قطع قماش متعددة من الغرف الموجودة في المكان، شرط اختيار كل مصمم قطعة قماش واحدة من كل غرفة. في الغرفة الأولى المليئة بالقماش الأبيض، تنافس المصممون على الفوز بالأفضل منها، واستمرت المنافسة في الغرفة الثانية، خصوصاً بين مارون عيسى، مهند كوجاك وآمنة الشندويلي. وحصل المصممون على مساعدة، تمثلت في إعطائهم علبة مليئة بالأكسسوارات والأقمشة الملوّنة، تساعدهم في تنفيذ تصاميمهم. وطلب من علاء نجد من لبنان، اختيار العلبة الأولى نظراً لكونه الفائز في الحلقة الماضية، ثم تحديد ترتيب المصمّمين في اختيار العلب. بعدها، انتقل الجميع إلى باحة المشغل، للقيام بصبغ الأقمشة بالألوان المناسبة والمختارة من قبلهم.

وفي اليوم الثاني، بدأ المصمّمون بمرحلة التنفيذ في المشغل، حيث تلقوا رسالة من ضيفة الحلقة الممثلة والمخرجة هيا عبد السلام، التي لم تتمكن من مشاركتهم اليوم الأول، فقامت بتشجيعهم وتحفيزهم على تقديم الأفضل.

وفي فترة بعد الظهر، دخل المستشار فارس الشهري مرة أخرى ليتفقد التصاميم، فهنأ إلهام آيت سيل، وعيسى حسّو، وعلاء نجد، وهبة مجددي وريّان أطلس على ما أنجزوه، ووجّه نصيحة للوما بالتقليل من الألوان، ولسليم بالتفكير بالألوان المستخدمة، ولآمنة بتبسيط التصميم والأفكار، ولمهند بالتعديل قليلاً وتحديد ماهية التصميم الذي يقوم بتنفيذه وما إذا كان لعباءة أم لشيء آخر، ووجّه لمارون نصيحة بعدم المجازفة والمخاطرة.

في يوم العرض، أكمل المصممون عملهم ووضعوا اللمسات الأخيرة على ما نفذوه، قبيل توجّه العارضات إلى غرفتي الشعر والمكياج، ليبدأ العرض بعدها بمشاركة النجمة هيا عبد السلام، التي كانت تراقب مع كل من إيلي صعب وعفاف جنيفان تصاميم المشتركين.

واعتبر صعب بأن العباءات التي نفّذها المصممون تحمل تقدماً واضحاً، مشيراً إلى أن «معظم ما قدموه هذه المرة جميل»، واتفقت معه جنيفان، لافتة إلى أن «معظم التصاميم تحمل لمسات جمالية وأناقة». بدورها، أشادت هيا عبد السلام بعمل المشتركين.

وبعد مشاورات، طلبت جيسيكا قهواتي من كل من سليم شبيل، وإلهام أيت سيل، ولوما صالح وعيسى حسّو مغادرة المسرح، لأن تصاميمهم أهلتهم الانتقال إلى الحلقة المقبلة، ثم اختارت اللجنة التصاميم الثلاثة الأفضل وهي لكل من علاء نجد من لبنان، هبة مجددي من السعودية، وريّان أطلس من الجزائر، بينما صنفت كل من مهند كوجاك من مصر وآمنة الشندويلي من مصر ومارون عيسى من لبنان، كأصحاب أسوأ ثلاثة تصاميم.

وفي الدقائق الأخيرة من المشاورات، اختارت اللجنة ريان أطلس من الجزائر كصاحب أفضل تصميم، واعتبر صعب بأن تصميمه الراقي والأنيق أهله للفوز، وحصل ريّان بالتالي على الحصانة التي تحميه من الاستبعاد في الحلقة المقبلة، وسترتدي هيا عبد السلام العباءة التي صمّمها في أقرب مناسبة. في هذا الوقت، واجه مهند كوجاك ومارون عيسى خطر الاستبعاد، فغادر مارون المنافسة وودّع أصدقاءه في المشغل.

وقال إيلي صعب بأنه يقدر مشاركة مارون عيسى في البرنامج، التي أعطت نكهة خاصة للحلقات، واعتبرت عفاف جنيفان بدورها أن مشاركته تعطي أملاً بأن الإبداع لا يقف في وجهه التقدم في السن. وانتهت الحلقة مع تقرير يضيء على جلسة تصوير أجرتها عبد السلام مرتدية العباءة الفائزة التي صمّمها ريّان.