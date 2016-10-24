﻿نجوم السينما والغناء يشاركون أطفال الشارقة افتتاح مهرجانهم السينمائي

الشارقة – رويترز: بدأ مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل دورته الرابعة مساء الأحد وسط حضور عدد من الرموز المحببة للأطفال مثل الممثل المصري محمد هنيدي والمنشد البريطاني سامي يوسف والمـمثل الإمـاراتي أحـمد الجسـمي.

وكان من بين الحاضرين أيضا وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة بنت محمد الكعبي ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي عبد الله الوردات إلى جانب صناع الأفلام وأعضاء لجنة تحكيم المهرجان.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة المهرجان في كلمة الافتتاح إن المهرجان رغم حداثته استطاع أن يتحول إلى مهرجان له مكانته الدولية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن قولها «إننا ملتزمون بتطوير هذا المهرجان عاما بعد عام حتى يصبح محورا للسينما العربية ويرتقي إلى مستوى تطلعات شبابنا ويدعمهم ليصبحوا قادرين على المنافسة العالمية.»

تشمل المسابقة الرسمية للمهرجان 121 فيلما من 33 دولة. وتتوزع على ثلاث فئات رئيسية من صفر إلى سبع سنوات ومن ثماني سنوات إلى 13 عاما ومن 14 عاما فما فوق.

وتشهد هذه الدورة عرضا خاصا لنحو 11 فيلما من صنع الأطفال اللاجئين وكذلك أفلاما من صنع طلبة مؤسسة (فن) المنظمة للمهرجان.

وقالت الشيخة جواهر «يتمثل الهدف من عرض أفلام اللاجئين في مساعدة الأطفال الذين قاموا بصنع هذه الأفلام وذلك بتزويدهم بآراء النقاد والمهنيين الخبراء في هذا المجال بهدف دعم موهبتهم ليصبحوا نجوما كبار في مجال الإخراج السينمائي ينقلون الحقيقة من خلال الأفلام».