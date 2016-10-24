﻿فوز الممثل الكوميدي الأمريكي موراي بجائزة مركز كنيدي للفنون

واشنطن – رويترز: فاز الممثل الكوميدي الأمريكي بيل موراي بجائزة مارك توين للفكاهة التي يقدمها مركز كنيدي للفنون.

وقال موراي (65 عاما) أمام حشد من الأصدقاء والفنانين الذين أشادوا به للبهجة التي أدخلها على قلوب المشاهدين في أنحاء العالم إن نجاحه نابع من حب عائلته والأشخاص الموهوبين الذين عمل معهم منذ أكثر من أربعين عاما.

وأضاف بعد تسلمه الجائزة في الحفل الذي أقيم الأحد «الحب.. هذا ما نأتي به وما نذهب به. أحبكم.. لنحاول أن نكرر ذلك لبعضنا البعض.» واختتم العرض بغناء «سويت هوم شيكاغو».

ومن أشهر أفلام موراي «غراوندهوغ داي» و»راشمور» و»طاردو الأشباح».

ويشتهر موراي بتلقائيته وعفويته ومرر الجائزة – وهي عبارة عن تمثال نصفي للكاتب الأمريكي الساخر مارك توين الذي يعود للقرن التاسع عشر وتحمل الجائزة اسمه – بين الجمهور لمشاهدتها عن قرب.

ومُنح الجائزة للأثر الذي تركه مثل توين على المجتمع الأمريكي.

وكان رُشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «لوست إن ترانسليشن» كما فاز بجائزتي إيمي.

ومن بين النجوم الذين فازوا من قبل بجائزة مارك توين للفكاهة ريتشارد برايور وجورج كارلين ونيل سيمون وإيدي ميرفي والنجمة ليلي توملين.

وسُجل الحفل وستذيعه يوم الجمعة محطة الشبكة التلفزيونية الأمريكية «بي.بي.إس».