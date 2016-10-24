﻿فيلم «زهرة حلب» يفتتح «أيام قرطاج السينمائية»

تونس – «القدس العربي» : اختارت إدارة مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» في تونس فيلم «زهرة حلب» للمخرج رضا الباهي لافتتاح الدورة السابعة والعشرين والتي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للمهرجان.

وأكد مدير المهرجان إبراهيم لطيّف أن الفنان المصري عادل إمام سيكون حاضرا في اختتام المهرجان، إضافة إلى الإعلامي باسم يوسف وعدد آخر من النجوم المصريين، أبرزهم جميل راتب ومحمود حميدة.

وأضاف في تصريح صحافي «الجديد في خمسينية المهرجان هو الرجوع إلى الذاكرة، والعديد من المخرجين الأفارقة سيكونون في الموعد»، مشيرا إلى أن «النجوم الحقيقيين في المهرجان هي الأفلام التي سيتم عرضها».

ويتنافس في الدورة الحالية 18 فيلما في مسابقة الأفلام الطويلة و19 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، كما يكرم المهرجان كل من يوسف شاهين وعباس كياروستامي وفريد بوغدير وكلثوم برناز وآخرين.

وكان المركز الوطني للسينما والصورة أصدر مؤخرا كتابا بعنوان «خمسون عاما من السينما التونسية»، يشارك فيه عدد من النقاد ويقدّم قراءة تاريخية وتوثيقية للأفلام التونسية انطلاقا من عام 1967 تاريخ عرض أول فيلم تونسي بعنوان «الفجر» للمخرج عمار الخليفي، ويسلط الضوء على السنوات الأخيرة من الاحتلال الفرنسي لتونس.

يُذكر أن فيلم «زهرة حلب»، الذي سيفتتح الدورة السابعة والعشرين للمهرجان، يتناول قصة إنسانية لأم تونسية قرّرت السفر إلى سوريا بحثا عن ابنها الذي غادر البلاد من أجل ما يطلق عليه باسم «الجهاد»، وهو من بطولة هند صبري وهشام رستم ومحمد علي بن جمعة وآخرين.