﻿مشاهد بهيجة للطبيعة وكوميديا تضج بأسئلة فلسفية واجتماعية

ريكي (جوليان دينيسون)؛ الصبي اليتيم المتمرد الذي يقوده القدر للعيش في الجانب الريفي وقرب الأدغال، حيث الطبيعة البكر في نيوزلندا، عندما حصل على أم طلبت تبنيه بعد خوضه تجارب صعبه لم تنجح مع عوائل عدة بسبب تمرده وشقاوته، هذه العائلة البديلة التي تعيش برودا عاطفيا، فالزوج هيك (سام نيل) صياد ليس له أصدقاء ولا يبدو تقبله لريكي بل يظهر لنا أنه سيصعب وجود رابط عاطفي فالرجل يحب العزلة ونراه أيضا باردا مع زوجته.

السيدة الريفية بيلا نراها من اللحظة الأولى تركض مبتسمة لتستقبل ريكي وتكون فرحة بقدومه، بينما نراه من الوهلة الأولى ضجرا، ما يلفت الانتباه حديث شرطية الرعاية الاجتماعية (راشيل هاوس) عندما تتحدث عن ريكي بأنه مشاغب وله سوابق سرقة وليس سهلا وتطلب من السيدة في حال وجود مشكلة عليها أن تتصل بها كي يعود لدار الرعاية الاجتماعية، لكن السيدة تبدو مستعدة لتحمل المسؤولية، نرى تردد ريكي للقبول بالحياة الجديدة المعزولة عن المدنية، عندما يعود لركوب السيارة تحثه الشرطية مهددة أن لا عائلة تقبل به والحل الثاني سيكون دار الرعاية وهي أشبه بالسجن، وهكذا يستجيب الصبي ويقضي ليلته الأولى ثم يفر في المساء، لكنه يعجز عن السير لصعوبة الطريق، وبعد مدة يتأقلم مع حياته الجديدة ويتعلق ببيلا وتربطه صداقة بالكلب زاج، لكن هيك يرفض تقرب ريكي، لعل أهم ما يلفت نظر ريكي في هذه البيئة هو الخيول البرية التي تعيش حرة ومتمردة ولم يقدر أحد على ترويضها وكذلك طريقة صيد الخنازير البرية بطريقة بيلا التي حاصرت الخنزير ثم استلت خنجرها لتهجم على الخنزير بعدة طعـنات قاتلة، يحدث التحول الأول في حياة ريكي بتلقيه هدية عيد ميلاده الثالث عشر وهي الهدية الأولى في حياته وتكون كلبا يسميه توبك ويقوم بتعليمه وهكذا يظن ريكي أنه وجد العائلة والصديق لكن القدر يخطف بيلا وبموتها ينهار الحلم ويشعر بالوحدة وتفشل محاولاته للتقرب من هيك، كما أنه يكتشف ضعفه في مواجهة هذه البيئة وفشله في الصيد وخوفه من العودة لدار الرعاية.

في الغابة يصاب هيك بكسر في قدمه ويعجز عن المشي وهكذا يظل مرغما مع ريكي ويتعايش معه ليذوب قليلا ذلك البرود ولكن يحدث أن الشرطية تحضر لتستلم ريكي فلا تجده ولا تجد هيك وهكذا تبلغ السلطات وتتهم الرجل بخطف ريكي وهكذا بالصدفة يعلم هيك بأنه متهم ومطلوب فيقرر الهروب داخل الغابات ومن هنا يتحول مسار الفيلم كليا وندخل في فصول تتوثق فيها الصلة بين العجوز والصبي وتكون الطبيعة الحاضن لهما ورغم شراسة وكثرة من يطاردهم خصوصا بعد شـهرة قـصة ريكي ورصد جائزة مغرية لمن يعثر عليـهما، لا يملكان الكثير من الامكانيات لكن الظروف تجـبرنا أحـيانا للهـروب رغـم قلة الحـيلة.

يتحول الخوف من السجن إلى عامل مشترك بين ريكي وهيك ومحفز للهروب في هذا الفضاء اللا محدود الذي يتحول إلى مغامرة ممتعة وشيقة وتتوطد الصلة أكثر لتتحول إلى عاطفة ورابطة عائلية يحتاج إليها هيك الذي يتحول إلى العم المرح والمعلم ولا يبخل بخبرة الحياة التي يسميها وهي كنزه الوحيد والتي يمكنها جعلهما على قيد الحياة في مواجهة خطر الجوع، هذه الغابات الساحرة نكتشفها معا، ونستمتع بمشاهد فرجوية بهيجة وكوميديا رائعة لم تنزلق إلى السطحية الهشة مما يجرنا على التعاطف مع هذه المغامرة.

في الكثير من الأفلام يتم تصوير الغابات والأدغال كبيئة خطرة مليئة بالوحوش والمخاطر ويصبح الخروج منها هدفا مطلوبا للشعور بالأمان وتصبح سجنا قاسيا لكن هذا الفيلم يعاكس هذه التصورات وتتحول هذه البرية لبيئة تتوطد فيها العلاقات الإنسانية وتنمو الأحلام ويتعرف ريكي على فتاة صغيرة وجميلة مدهشة بكونها تركب حصانا بريا فتتحول الفتاة لحلم جميل، كما نكتشف هدف ريكي بنثر رماد عمته بيلا قرب الشلالات العظمى كونها كانت أمنيتها فتكسب هذه البيئة بعدها الروحي وكذلك ريكي ليس ذلك الصبي المشاغب ولم تعد الطبيعة مصدرا للملل بل كل لحظة تحدث فيها استكشافات مهمة تجعلنا نتمسك بالمغامرة ونتوق لمواصلتها.

في هذا ال ، تتدفق المعاني والأحاسيس برغم الطابع الفكاهي المرح في أغلب مشاهد الفيلم ونرى كلما توطدت العلاقة بين ريكي وهيك تقابلها شراسة العداوة تجاههم من الذين يطاردونهم، فالشرطية تستدعي قوات عسكرية ومعدات ضخمة وتلعب الطبيعة عاملا مساندا لدعم المغامرة كما أن قسوة الطبيعة أحيانا لا تزعزع همة ريكي وهيك.

النهاية لم تكن هزيمة لطرف ونصر للطرف الثاني، ككل رحلة يجب أن تنتهي وهكذا يعود ريكي إلى المدنية ويجد عائلة جديدة هي تلك الفتاة الصغيرة الجميلة التي أحبها ويقضي هيك فترة في السجن وبعد خروجه نراه يحاول قراءة كتاب وتظل صلته بريكي الذي يناديه بالعم هيك ويقبل هذا النداء.

نرى أن الطبيعة بكل عناصرها وبهجتها وعنفها وقد لعبت دورا قويا في اعادة تشكيل شخصية ريكي ودعمته ليكتشف مكامن النقص فنراه ينجح في تصويب رصاصة قاتلة إلى رأس الخنزير المتوحش الذي قتل الكلب زاج وكاد يقتل العم هيك، وأصبح ريكي رجلا وبطلا يمكنه فعل حدثا بطوليا ولم يعد تائها فهو يعرف ما يريد ويحقق أمنية العمة بيلا بنثر رمادها في المكان الذي تمنته وذلك المكان لوحة فردوسية مدهشة ونلمس التكامل مع العم هيك الذي يكتشف نقاط النقص فهو لا يعرف القراءة والكتابة ولم يكن يهتم لهذا النقص قبل هذه الرحلة لكنه يدرك فظاعة هذا العيب ويباشر بالتعلم، فالخبرات الحياتية لا تكفي ووراء المعرفة معاني مهمة.

هذه الرحلة الشاقة والممتعة التي طرزها تايكا وايتيتي بلغة سينمائية خلاقة لم تكن مجرد مغامرة عابرة في حضن الطبيعة وقد تمكن المخرج من جعلنا نتقارب ونحسّ بسحر هذه الجغرافيا فهي ليست ديكورا هشا بل عوالم مدهشة ويمكن خوض رحلة بداخلها فهي بعيدة عن التوحش ويمكننا أن نتطهر من شوائبنا لو انصتنا لهذه الترانيم الفردوسية النادرة الحية التي تقاوم الإنقراض، كما أن وايتيتي توغل أيضا في أعماق شخصياته ليقلقنا بالعديد من الأسئلة الفلسفية ويناقش قضايا اجتماعية حول مفهوم العائلة ومدى فهمنا لبعضنا البعض والعلاقات الاجتماعية ووجهة نظرنا الخاطئة تجاه الطبيعة، كل هذا يحدث في فيلم كوميدي مرح وممـتع.

سينمائي وكاتب يمني مقيم في فرنسا