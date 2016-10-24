﻿إصابة صاحب محل «عصير قصب» إثر إطلاق نار من شرطي في القاهرة

القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصل نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار احمد يوسف التحقيق مع ضابط شرطة لاتهامه بإطلاق النيران وإصابة صاحب محل عصير في منطقة مصر الجديدة.

تبين من التحقيقات التي يباشرها وائل بركات وكيل أول النيابة ان الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين الضابط « أ.ع « ملازم أول تابع لمديرية أمن قنا وصاحب محل عصير «ن. ص» في ميدان الجامع بسبب أولوية المرور على أثر توقف سيارة نقل محملة بالقصب أمام المحل لتفريغ حمولتها ما أدى إلى مشاجرة بينهما أطلق خلالها الضابط النار على صاحب المحل بسبب عدم تمكنه من المرور في الشارع لوقوف سيارة أمام محل العصير لتفريغ القصب.

وعقب مشادات بينهما أخرج الضابط سلاحه من سيارته وطلب من صاحب المحل تحريك السيارة فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي أخرج الضابط سلاحه الميري وأطلق عيارين في الهواء إلا أن المجني عليه وأنصاره حاولوا ضبطه فأطلق عيارا ناريا آخر أصاب المجني عليه في قدمه وتمكن الأهالي من الإمساك بالضابط وسلاحه ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.