﻿تعيين اللواء محمد منصور مديرا لمباحث القاهرة بعد احداث سجن الاسماعيلية

القاهرة ـ «القدس العربي»: قرر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية تعيين اللواء محمد منصور مديرا لمباحث العاصمة، عقب قرار نقل اللواء عبدالعزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتعيينه حكمدارا لمديرية أمن البحيرة.

وكان وزير الداخلية اتخذ قرارا بنقل اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء جمعة توفيق إلى ديوان عام الوزراة، كما تم نقل اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية إلى مباحث الأحداث، ونقل العميد وائل نصار مفتش الأمن العام إلى مباحث الآداب، ونقل مفتش الأمن الوطني إلى مقر الجهاز في القاهرة، صباح أمس الاثنين، إثر أزمة سجن المستقبل في الاسماعيلية وهروب المساجين منه منذ أيام.