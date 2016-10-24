﻿اتفاق على البدء في إجراء التعديلات الدستورية تمهيدا لتكوين الحكومة الجديدة في السودان

الخرطوم ـ «القدس العربي»: اتفقت آلية (7+7) المسؤولة عن الحوار الوطني في السودان على ضرورة البدء بإجراء التعديلات الدستورية الأساسية وإصدار المراسيم الجمهورية تمهيدا لتكوين الحكومة الجديدة في السودان وإنفاذا لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.

وقال وزير الإعلام السوداني ،أحمد بلال، في تصريحات صحافية عقب انتهاء اجتماع آلية (7+7) إن الآلية ستقوم بجولة تشمل جميع ولايات السودان لإعلام المواطنين بأوجه التغيير القادمة والتي تشتمل على التعديلات الدستورية وإحداث منصب رئيس الوزراء وزيادة عدد أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن تكوين الحكومة سيتم بعد ثلاثة أشهر.

وأعلن ابراهيم احمد عمر، رئيس البرلمان السوداني، أن المجلس الوطني مستعد لإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لإعلان الحكومة الجديدة وفق ما خرجت به توصيات مؤتمر الحوار.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية مساعيها لإكمال مسيرة السلام في السودان من خلال إلحاق الحركات المسلحة والمعارضة بالحوار.

وقال دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان، إن بلاده طالبت رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بضرورة أن تلتحق المعارضة بالحوار الوطني، لكن المعارضة والحركات المسلحة ترفض الانضمام للجوار الداخلي. وأعلنت الحركة الشعبية مؤخرا إيقاف المفاوضات مع الحكومة حول الحوار والسلام وذلك على خلفية مزاعم باستخدام الحكومة لأسلحة كيميائية في دارفور.

وعلى صعيد متصل التقى هاشم علي سالم، الأمين العام للحوار الوطني، بممثل المكتب الأممي الخاص في السودان وجنوب السودان يوسف بلال، الذي أكد في تصريحات صحافية أنه استمع إلى تقرير مفصل من الأمين العام للحوار، وأشار إلى أن اللقاء كان فرصة للتباحث حول إمكانية خلق فرص جديدة للسلام لدعم مخرجات الحوار من أجل تحقيق السلام في السودان.

وأكد البروفيسور هاشم علي سالم الأمين العام للحوار الوطني، أن الحوار السوداني يعد تجربة غير مسبوقة، لافتاً إلى أنه يصلح نموذجاً يحتذى به في تحقيق الوفاق ورتق النسيج الوطني.

وقال لدى لقائه وفد معهد المسلم (باكستان) صباح أمس الاثنين إن مؤتمر الحوار الوطني استطاع خلال فترة وجيزة منذ انطلاقة أعماله تحقيق توافق بنسبة عالية بين جميع القوى السياسية والحركات المسلحة التي شاركت به، مضيفاً أن ذلك انعكس إيجاباً على المخرجات التي تم التوصل لها بشبه اجماع تام.

وأشار سالم إلى أن إجازة الوثيقة الوطنية من قبل المؤتمر العام للحوار الوطني، مثّل فجرً جديداً وحدثاً فريداً في التاريخ الوطني للبلاد، موضحاً أن الباب لم يوصد أمام مشاركة أيٍ جهة أو اشخاص في الانضمام لها.

واعتبر أحمد رضا مدير البرامج في معهد المسلم (باكستان)، أن الحوار الوطني السوداني، يمثل بارقة أمل كبيرة لكثير من الشعوب والدول؛ خاصة تلك التي ترزح تحت وطأة النزاعات والخلافات، مبيناً أن السودان وباكستان تجمعهما العديد من القواسم المشتركة كالأعراف والتقاليد التي قال إن شعبي البلدين يستمدانها من القيم الإسلامية السمحة.

وأوضح أن اهتمامهم بالأساس ينصب على دراسة الحوارات في العالم الإسلامي، مبيناً أنهم يديرون نشاطاً ضخماً على مستوى العالم عبر مكتبهم الرئيسي بإسلام آباد ومكتب فرعي بلندن في المملكة المتحدة.

وأوضح غسان غصن، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن الحوار الوطني السوداني تجربة مميزة تستحق الوقوف عندها.

وأضاف أن»تجربة السودان في الحوار الوطني تُعد مثالاً يحتذى لحل المشكلات وإيجاد تفاهمات بين الشعوب.

ودعا الفرقاء كافة في الوطن العربي إلى حذو التجربة السودانية في الحوار الوطني، والاستفادة منها لخلق مزيد من الاستقرار». وأكد أن الخرطوم التي تشهد هذه الأيام اجتماعات اللجنة الاستشارية للعلاقات العربية والدولية والأمانة العامة لاتحاد نقابات العمال العرب قادرة على تقديم مثال حي للاتفاق على حل المشكلات عن طريق الحوار.

وتشهد الخرطوم حراكا مكثفا لتسليط الضوء على توصيات الحوار الوطني. وقال غازي صلاح الدين، رئيس حزب الإصلاح الآن – لدى مخاطبته المنبر الدوري للشابات الذي تنظمه أمانة الشباب الاتحادية لحزب المؤتمر الوطني- إن الحوار يتطلب حسن النوايا حتى يفضي إلى نتائج سلمية، مؤكداً أن الحوار إذا لم يضع أساسا متينا للتسوية فإنه يمثل بداية لحرب جديدة. وأشار لضرورة ابتدار حوارات جادة نحو حلول سياسية تعين السودانيين كافة في السياسة والثقافة.

ودعا لأن يكون الحوار شاملاً وفي مناخ جيد ومحفز للآخرين حتى يشاركوا فيه بفعالية من أجل الإصلاح. وطالب بأن يتحول الحوار إلى مؤسسات الدولة المختلفة.