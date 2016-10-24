مسلّحون يهاجمون مركز تدريب للشرطة قرب كويتا في باكستان 





كويتا (باكستان)- أ ف ب- أعلنت السلطات الباكستانية أن خمسة مسلحين على الأقل هاجموا مساء الاثنين مركز تدريب للشرطة قرب مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، مشيرة إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح.

وقال الجيش الباكستاني في بيان إن “خمسة او ستة إرهابيين هاجموا مركز تدريب للشرطة. وقد وصل جنود إلى المكان والعملية العسكرية جارية” للقضاء عليهم.

واستهدف الهجوم، الذي وقع عند الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي، كلية الشرطة في بلوشستان الواقعة على بعد 20 كيلومتراً إلى جنوب كويتا. وكان دوي إطلاق النار لا يزال مسموعاً بعد ساعة من الهجوم.

من جهته، قال وزير الداخلية مير سارفراز أحمد بوغتي للصحافيين إن “أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح”.

وأضاف أنه في الأيام العادية تأوي المؤسسة نحو 700 شخص، لكنه لم يستطيع القول “كم عددهم الآن”، إذ إن عدداً منهم تخرج مؤخراً.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن انفصاليين ينشطون منذ سنوات في بلوشستان، وهو الإقليم الذي يعاني أيضاً من صراعات طائفية وعنف من قبل الإسلاميين.