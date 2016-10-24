﻿وزير الدفاع الأمريكي يطالب العبادي بتقبل المساعدة التركية في تحرير الموصل

واشنطن ـ «القدس العربي»: توقف وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر في أربيل اثناء زيارة مفاجئة للعراق لإلقاء نظرة مباشرة على الجهود الحالية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية».

والتقى مع رئيس إقليم كردستان في العراق مسعود البارزاني خلال زيارته مشيدا بقوات البيشمركه التي حققت عدة مكاسب مؤخرا في شمال شرق الموصل اثناء اندفاعها نحو المدينة، وقال كارتر ان القوات الكردية تقاتل بشكل جيد وبعزيمة مشيرا إلى انها تعرضت لخسائر في حين ذكر متحدث باسم البيشمركه ان القوات الكردية فقدت 25 جنديا منذ بداية الهجوم على الموصل.

وناقش كارتر خلال توقفه في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إمكانية الحصول على مساعدة من تركيا في المعركة من أجل استعادة السيطرة على المدينة ولكن العبادي رفض المساعدة التركية رغم وجود القوات التركية في شمال العراق.

وبحث كارتر والعبادي وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية الخطوات لتحقيق الاستقرار في العراق كما تعهد كارتر بمواصلة الالتزام في دعم توطيد الحكومة العراقية في البلاد.

وتحدث كارتر بعد فترة وجيزة من اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي امام 50 جنديا يمثلون القوات الأمريكية في العراقية قائلا بانهم في لحظة تاريخية وعمل مهم هو تدمير فكرة إنشاء دولة خلافة إسلامية يمكن ان توجد على اساس «ايدلوجية وحشية» مشيرا إلى خطة تحرير الموصل وتدمير دولة الخلافة تسير وفقا للخطة.

وقال أن الثقة في النصر بمعركة الموصل تعنى بأنه يجب النظر إلى مستقبل العراق وضرورة القيام بالحكم الرشيد واعادة الاعمار وتحقيق الاستقرار.

وقدم كارتر تعازيه لعائلات القتلى من القوات العراقية والكردية في معركة استعادة الموصل اضافة إلى تعزية بمقتل الجندى الأمريكي جايسون جيم فينان من مدينة أنهايم في ولاية كاليفورنيا الذى قتل في شمال العراق متأثرا بجروحه التى أصيب بها في انفجار عبوة ناسفة اثناء عمله في وحدة موبايل 3 المتخصصة في التخلص من الذخائر المتفجرة.

وركزت قوات التحالف على شن غارات جوية قرب الموصل حيث دمرت أربع ضربات جوية 5 وحدات هاون وستة أنظمة و12 وحدة تكتيكية تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» إضافة إلى تدمير مواقع لصواريخ ورشاشات ثقيلة ومخابئ وانظمة مدفعية وانفاق وسيارات مفخخة كما شنت قوات التحالف غارات جوية أخرى بالقرب من منطقة «راوة» ومنطقة «سلطان عبد الله «بهدف تدمير انفاق ومركبات تابعة للجماعة المتطرفة».