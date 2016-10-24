﻿ضغوط عليا تمنع مقاضاة أحد مقرئي القرآن في مكتب خامنئي بعد اتهامه باغتصاب أطفال

لندن ـ «القدس العربي»: أعلن نائب رئيس القضاء الأول والمتحدث باسم السلطة القضائية الإيراني، غلام حسين محسني إيجئي، أن الجهات العليا في السلطة القضائية الإيرانية أصدرت قرار عدم مقاضاة قارئ القرآن المقرب من خامنئي، سعيد طوسي، المتهم باغتصاب 19 طفلاً من طلابه تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عاماً، في وقت قرّرت السلطة القضائية أن بند «الرحمة الإسلامية» المعمول به في القانون الإيراني لا تشمل نائبة رئيس مركز الدفاع عن حقوق الإنسان الإيرانية، نرجس محمدي، لتخفيف حكم سجنها نظراً لما ارتكبته.

ووفقاً لوكالة إسنا للأنباء الطلابية التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، أعلن غلام حسين محسني إيجئي أن القضاء الإيراني اتخذ قرار منع مقاضاة سعيد طوسي بتهمة اللواط، لكن نظراً للقرائن والظروف قررت المحكمة فتح ملفه بتهمة التحريض على الفساد.

وأوضح أن 4 من الضحايا رفعوا دعوى ضد قارئ القرآن الإيراني، وأن القضاء يعطي أهمية خاصة لهذا الملف، مهدداً عوائل الضحايا بأنه سيتم معاقبتهم بسبب نشرهم لتفاصيل الملف من خلال تلفزيون صوت أمريكا الناطق بالفارسية، مؤكداً أن ما تم نشره في وسائل الإعلام وشبكات تواصل الاجتماعي ليس لصالح الضحايا، بل ستكون أضراره كبيرة عليهم أكثر من المتهم نفسه. ولفت نائب رئيس القضاء الإيراني النظر إلى أن الأعداء استغلوا القضية ضد الجمهورية الإسلامية وتشويه وجهة النظام.

وطالب نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، محمد رضا حشمتي، خلال حديثه لوكالة «إسنا» للأنباء الطلابية، عوائل ضحايا جريمة اللواط بالتحلي بالصبر خلال مواصلتهم للملف، مشدداً على ضرورة معاقبة قارئ القرآن المقرب من خامنئي، مطالباً رئيس السلطة القضائية الإيراني بأن يضع ملف سعيد طوسي ضمن أولويات القضاء وتسريع محاكمته، بهدف الحفاظ على اعتبار المؤسسة القرآنية في البلاد، موضحاً أن العدو يحاول استغلال هذه الفضيحة لضرب قُدسية النظام في إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن الكشف عن فضيحة تورط قارئ القرآن في بيت المرشد الأعلى الإيراني، محمد كَندُم نجاد طوسي المعروف بسعيد طوسي، في جريمة اغتصاب 19 من طلابه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً خلال السنوات الماضية، وممارسة اللواط معهم، أثار ضجة إعلامية واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية وأجنحة النظام المختلفة، وهدد سعيد طوسي بأنه إذا تمت محاكمته، سيفضح أمر 100 آخرين من مسؤولي النظام ويجرّهم إلى المحكمة بتهمة اللواط. وكشف الضحايا أن بعض مسؤولي مكتب المرشد الأعلى الإيراني والسلطة القضائية ضغطوا للملمة الفضيحة وإغلاق الملف في المحكمة. ويذكر أولياء الضحايا أن ضغوطاً عليا تمارس من قبل بعض المسؤولين الإيرانيين لحجب القضية منعاً لفضائح مماثلة تطالهم، قد يكشفها سيعد طوسي حال تمت محاكمته. وفي سياق آخر لكنه متصل بالموضوع، رفض غلام حسين محسني إيجئي رفضاً قاطعاً مطالب عدداً من أعضاء مجلس النواب الإيرانيين حول إلغاء حكم محكمة نرجس محمدي وإعادة محاكمتها في ظروف أكثر عدالة، وقال إن بند «الرحمة الإسلامية» المعمول به في القوانين الإيرانية لا يشمل نائبة رئيس مركز الدفاع عن حقوق الإنسان الإيرانية لتخفيف حكمها، وإنه لا يحق لنواب البرلمان أن يطرحوا هكذا مطالب أصلاً.

وأوضح أن الطريق الوحيد أمام نرجس محمدي هو أن تستغفر وتتوب، وأنه بعد توبتها ستبت المحكمة في حكمها من جديد نظراً لكيفية تعاونها مع القضاء ومستوى ندامتها على ما فعلته والفترة المتبقية من سنوات سجنها.

وأرسل عدداً من أعضاء مجلس النواب الإيرانيين يوم الأحد رسالة إلى رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، وطالبوه بإعادة محاكمة نرجس محمدي في ظروف أفضل وأكثر عدالة.

ووجه المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، انتقاداً حاداً لنواب البرلمان الإيرانيين لمطالبتهم بإعادة محاكمة نرجس محمدي، واصفاً إياهم بأنهم جاهلون وغافلون عن الحقيقة، معتبراً أن ما فعله هؤلاء النواب مصيبة كبيرة على النظام والمجتمع الإيرانيين.