﻿الشيخ تميم والأمير الوالد يتقدمان جموع المصلين في جنازة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حاكم قطر الأسبق

الدوحة «القدس العربي»: تقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني جموع المصلين لأداء صلاة الجنازة على الفقيد الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أميرها الأسبق الذي حكمها من العام 1972 حتى العام 1995 وذلك في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب.

وأدى الصلاة عدد من قادة الدول على رأسهم الرئيس الباكستاني ممنون حسين إلى جانب عدد من الحكام والشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدولة وأعيان البلاد وجموع من المواطنين والمقيمين.

كما وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم التعازي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان في استقباله في مطار حمد الدولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما تقبل أمير قطر والأمير الوالد تعازي الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة وذلك في قصر الوجبة وتلقيا عددا من الاتصالات من الملك المغربي والرئيس الفنزويلي وقادة عدة دول.

وولد الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في منطقة الريان في العام ألف وتسعمائة اثنين وثلاثين من القرن الماضي وهو سادس حكام دولة قطر في الفترة من العام 1972 وحتى 1995. وشغل عدة مناصب منها قائدا لقوات الأمن ومسؤولاً عن المحاكم المدنية في قطر إلى أن أصبح نائب حاكم الدولة في 24 أكتوبر 1960وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في عهد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني. تولى منصب وزير المالية في 1960. وفي 29 حزيران/مايو 1970 شكل أول وزارة في دولة قطر طبقاً لأحكام النظام السياسي المؤقت التي تولى فيها منصب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى منصب وزير البترول مع احتفاظه بمنصبي نائب حاكم الدولة ووزارة المالية.

في الثالث من سبتمبر /ايلول من عام 1971، أعلن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في خطاب مسجل استقلال دولة قطر عن الاستعمار البريطاني، ملغياً بذلك معاهدة عام 1916.

وقد تسلم مقاليد الحكم في البلاد في22 شباط/فبراير من عام 1972، فشرع في عملية إعادة تنظيم الحكومة. وكان أول عمل قام به في هذا الاتجاه هو تعيين وزير للخارجية، ومستشار للأمير في شؤون البلاد اليومية، وفي 19 من نيسان/أبريل من عام 1972 عدل الدستور، وزاد عدد الوزراء بتعيين وزراء جدد عندما أنشأت وزارتا الشئون البلدية والإعلام.

وفي 31 من حزيران/مايو من عام 1977 ، أصدر الشيخ خليفة أمراً بتعيين الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولياً للعهد وزيرا للدفاع بعد انشاء الوزارة.

وعلى المستوى الدبلوماسي فقد شهد عهده إقامة علاقات مع عدد من الدول على مستوى السفراء لأول مرة.

كما شهد عهده انضمام قطر إلى جامعة الدول العربية في 11 من أيلول/سبتمبر من عام 1971 . وفي ال 21 من الشهر ذاته أصبحت قطر عضوا في الأمم المتحدة.

كما ساهمت الدولة بتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981. وتعتبر القمة الخليجية الحادية عشرة في الدوحة التي عقدت في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 1990 من أهم قمم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومنذ تسلمه مقاليد الحكم في دولة قطر بادر الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى تعيين الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني وزيرا للخارجية وذلك للشروع في تأسيس الديبلوماسية القطرية، بعد أن كانت السياسة الدولية من اختصاص إدارة الشؤون الخارجية، وفي شهر نيسان/أبريل من العام 1972 عدل النظام الأساسي المؤقت ليكون قاعدة تنهض عليها علاقات قطر مع دول العالم.

بدأت دولة قطر في عهده تستقطب الاهتمام الدولي بوصفها دولة ناشئة حديثة، وكانت الثروة النفطية من العوامل الجوهرية في تحديد التوجهات الكبرى لعلاقاتها الخارجية فأخذت تنحو إلى الانفتاح أكثر فأكثر ونتيجة لهذا التوجه أسست ثماني وعشرين سفارة دائمة وثلاث قنصليات عدا السفارات غير المقيمة. وتركزت سياستها الخارجية على أسس أهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والحياد الإيجابي والإيمان بالمبادئ والمواثيق الدولية.

وكان من ثمار هذه السياسة الخارجية المتوازنة توطّيد علاقات القطرية الدولية واتجاهها نحو التعاون الاقتصادي، ومثلت الزيارات المتبادلة إطارا لذلك فشهدت الدوحة عدة زيارات رفيعة المستوى منها زيارة الملكة البريطانية أليزابث سنة 1979 وزيارة رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر عام 1981 . لعب العامل الاقتصادي والأمني دورا مهمّا في تشكيل سياسة دولة قطر الخارجية وعلاقاتها مع مختلف دول العالم، وقد مهدت الدبلوماسية القطرية لنشوء علاقات اقتصادية متينة مع الدول الكبرى عبر إبرام شراكات في إنتاج النفط مع كبريات شركات النفط، في العالم ما أسهم في تطوير الطاقة الإنتاجية وتمكنت قطر من تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي في بداية التسعينات من حقل الشمال بالتزامن مع إبرام اتفاقية للدفاع مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويكن العديد من القطريين الكثير من الود للشيخ خليفة، الذي يعتبرونه باني أسس الدولة الحديثة والذي استكمل نجله من بعده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نهضة البلاد العمرانية، لتشهد قطر نموا وتطورا على كافة المستويات وتلعب الدولة عددا من الأدوار المحورية في المنطقة.