﻿مؤتمر إسلامي في بغداد للترويج للسياسة الإيرانية

بغداد ـ «القدس العربي»: اختتم في بغداد مؤتمر «الصحوة الإسلامية» تحت رعاية إيرانية، بالتأكيد على دور إيران القيادي ! للعالم الإسلامي، وترديد مواقفها في انتقاد «الوهابية» وحكومات السعودية والبحرين، وذلك في اول مرة يعقد مثل هذا المؤتمر خارج إيران.

وأكد البيان الختامي لمؤتمر الصحوة الإسلامية على تكرار المواقف الرسمية الإيرانية ومنها، دعوة المملكة السعودية إلى إنهاء الحرب في اليمن وحل الازمة في سوريا واطلاق سراح رجال دين موالين لإيران في البحرين، فيما أشاد بدور العراق في محاربة للإرهاب.

وذكر البيان الختامي للمؤتمر التاسع للمجلس الأعلى للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية الذي يعقد لأول مرة خارج إيران، والذي تلاه نائب رئيس إتحاد علماء بلاد الشام عبد الله كتمتو أن «الصحوة الإسلامية تشهد ازدهارا بكل وضوح على صعيد المنطقة بقيادة آية الله السيد علي الخامنئي حامل اللواء والعودة إلى الذات التي تعتبر العودة إلى سبيل العلاج للمشاكل التي تعاني منها الشعوب الإسلامية».

واشار البيان إلى أن حركة الأمة الإسلامية حول محور القرآن الكريم كالقيم الإسلامية المشتركة ستمهد لوحدة المجتمعات الإسلامية وتعدد القوميات وصون الهوية الإسلامية، وحفظ الانسجام سيوفر إمكانية التطور الشامل للأمة. منوها إلى أن العالم الإسلامي يواجه تحديات تشكل خطرا على الهوية والقيم الإسلامية من خلال ترويج التخويف من الإسلام ونشاط التيارات الطائفية وضعف الهوية وتأجيج الخلافات تجاه المشتركات الدينية وهي الأخطار التي تعرقل الوحدة الإسلامية كالتعاليم الوهابية كفكر منحرف أوجده أعداء الإسلام الذي أصله أساس الوحدة وتجنب الظلم.

وتطرق البيان إلى الحرب في سوريا، وأن سوريا بوصفها جزءا هاما تحولت إلى نشاطات إرهابية من خلال قيام القوى التكفيرية بإرسال أشخاص من جميع انحاء العالم ما أدى إلى إطالة الحرب، مدعيا أن الحل الوحيد هو الحل السياسي الذي يتحقق عبر المباحثات من الأطراف السورية وينبغي تقرير مصير هذا البلد عبر الشعب السوري وحده وعلى الدول الإسلامية إثبات دعم سوريا.

وعن الحرب في اليمن، اكد المؤتمر أن الهجوم غير المشروع على اليمن عن طريق قتل الاطفال والنساء اثبت فشل هكذا هجمات من خلال مقاومة الشعب اليمني الحكيم، وعلى السعودية تماشيا مع منظمة الأمم المتحدة ان تتخلى عن هذه القضية لأنها معركة داخلية والامتناع عن مواصلة الحرب ضد اليمن لأنها تعتبر جزءاً من جرائم حرب وسيتم تقديمهم كمجرمي حرب.

وعن فلسطين، ذكر البيان انه لا تزال فلسطين القضية الرئيسية، وان أوسع خرق للإنسان وقع ضد الفلسطينيين من خلال اهانة كرامته الإنسانية وحرمان الشعب الفلسطيني حقوقه ولم تبدي دول العالم إي ردة فعل مغايرة تجاه هذا الامر.

وشدد على ضرورة ان لا ننسى خلال الاجتماع الشهداء البواسل وجعلهم قدوة للأجيال القادمة وذكر زعيمي حركتي الصحوة في البحرين القابعين في السجون البحرينية وضرورة تحرير هذين الشخصيتين.

وشكر البيان رئيس التحالف الوطني (الشيعي) عمار الحكيم على تحول الاستضافة من إيران إلى بغداد.

واكد مصدر مقرب من التحالف الوطني (الشيعي) لـ»القدس العربي»على هامش المؤتمر، ان علي اكبر ولايتي ممثل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين العراقيين وخاصة مع عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ورئيس الحكومة حيدر العبادي ونوري المالكي، وبعض رجال الدين المشاركين في المؤتمر للترويج للسياسة الإيرانية.

واشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية الإيراني علي أكبر ولايتي، إلى أن المجلس الأعلى تأسس برعاية من المرشد الإيراني قبل ست سنوات وهو لتوحيد الجهود في توحيد كلمة العالم الإسلامي !، وسبق اجتماع المجلس في بغداد عقد اجتماعات إقليمية ولكن هذه المرة الاولى التي ينعقد فيها اجتماع المجلس خارج إيران بمبادرة من الحكيم ويتم عقده في بغداد ووجهت الينا هذه الدعوة ولبيناها ونتشرف بعقد الاجتماع في بغداد.

وكشف المصدر، ان تصريحات ولايتي خلال المؤتمر، أكدت ان إيران تنفذ مخطط للتحرك على مخيمات النازحين من المحافظات السنية وخاصة الموصل، تحت غطاء اقامة مكاتب للرعاية الاجتماعية والاقتصادية والتثقيفية في مخيمات اللاجئين الموصليين بغية كسبهم واظهار الوجه الآخر لإيران التي تعلق في ذاكرة اهل الموصل مقترنة بمجازر المليشيات الشيعية المرتبطة بإيران، مشيرا إلى ان إيران تسعى إلى كسب النازحين ( السنة)من خلال اعلان الترحيب بنقل نازحين من الموصل إلى الاراضي الإيرانية لمساعدتهم او إلى مناطق اخرى داخل العراق لاسيما في جنوبه لتسهيل المهمة الإيرانية.

ومن جهة اخرى، ذكرت تسريبات ان ممثل خامنئي ذكر لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ان القوات الإيرانية جاهزة للتحرك في اي وقت تطلب فيه الحكومة العراقية المساعدة الإيرانية في اطار مراقبة احتمال دخول الجيش التركي إلى الاراضي العراقية.

وأعلن عضو مجمع تشخیص مصلحة النظام في إيران علي أكبر ولايتي استعداد بلاده لدعم وخدمة النازحين من مدينة الموصل.

وقال ولايتي خلال مؤتمر صحافي مع عمار الحكيم، ان بلاده لن تدخر جهداً لدعم ومساعدة النازحين من مدينة الموصل في إطار عملية تحريرها من عصابات داعش الإرهابية.

وذكر ان الفكر التكفيري فكر انحرافي وتشويه للفكر الدين الإسلامي الحنيف ويجب محاربته، والمجلس الأعلى للصحوة الإسلامية يهدف إلى توعية المسلمين والاثبات للعالم بان ما يجري حاليا لا يمت للإسلام بصلة.

وامتدح المسؤول الإيراني، «العراق المظلوم الذي تعرض لهجمة أمريكية واحتلاله نراه اليوم محررا واصبحت الديمقراطية الحقيقية والكاملة تسود وبشكل فريد على مستوى العالم العربي!».

وقال، ان سيادة الشعب في هذا البلد واستطاع حل المشاكل العالقة واحدة تلو الاخرى وما نراه في الساحة العراقية تمثل وجهاً وضاءً للصحوة الإسلامية».

واكد مراقبون ان هذا المؤتمر هو امتداد لمؤتمر غروزني، كونهما يدخلان ضمن مساعي إيران لمد نفوذها نحو العالم الإسلامي، وخاصة السني منه، اضافة إلى جعل هذه المحافل الدولية مناسبة للترويج للسياسة الإيرانية ومنها التحريض ضد دول الخليج مثل السعودية والبحرين.