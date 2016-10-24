﻿لاغارد: باكستان خرجت من الأزمة الاقتصادية واستقرت بعد ان أنجزت برنامج الإنقاذ المالي

اسلام اباد – أ ف ب: هنأت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمس الاثنين باكستان على خروجها من الأزمة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بعد ان انجزت برنامج الانقاذ المالي.

وأفرج صندوق النقد الشهر الماضي عن الشريحة الاخيرة البالغة 6.6 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات المالية لباكستان والتي تغطي ثلاث سنوات.

وفي اول زيارة لها إلى باكستان، هنأت لاغارد رئيس الوزراء نواز شريف على «إكمال برنامج صندوق النقد بنجاح، والذي ساعد باكستان في اعادة الاستقرار إلى اقتصادها الكلي»، وفق بيان صادر عن مكتب شريف.

وقالت لاغارد «إنها لخطوة رائعة في مسيرتكم ان تحققوا مكانة اقتصادية أفضل وأكثر متانة خلال فترة قصيرة لم تزد عن سنتين».

وأضافت ان إكمال برنامج صندوق النقد انعكس «بشكل إيجابي جدا» على باكستان وان البلاد « خرجت بكل تأكيد من الأزمة الاقتصادية».

وقالت لاغارد ان «النمو الاقتصادي ازداد بصورة تدريجية، وتم تقليص العجز المالي، في حين واصل التضخم تراجعه» في باكستان. وأثنت على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعية وسياسة الضرائب والاصلإحات الإدارية» وفق البيان.

وفي مقال نشرته صحيفة (ذي نيوز) الباكستانية اليومية كتبت لاغارد ان البلاد بدأت مرحلة تحول مهمة للانضمام إلى اقتصادات الأسواق الناشئة. وكتبت ان باكستان حققت «مكاسب مهمة خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الثلاث والذي دعمه صندوق النقد الدولي. الاقتصاد الان اكثر قوة، كما يجري اتخاذ خطوات إضافية لدعم (تحقيق) نمو أعلى وشامل يقوده القطاع الخاص».