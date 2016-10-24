﻿الاتحاد الأوروبي يلمح إلى أن اليونان ستتلقى دفعة جديدة من حزمة الإنقاذ المالي

بروكسل /أثينا – د ب أ: أعلنت مصادر في الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين أنه من المتوقع أن يوافق مقرضو اليونان هذا الأسبوع على تسليم اليونان دفعة جديدة قيمتها 2.8 مليار يورو (3.1 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ المالي.

يذكر أن اليونان تتسلم حاليا بالتدريج حزمة إنقاذ مالي ثالثة بقيمة 86 مليار يورو على مدى 5 سنوات من الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل يتعين على الدولة تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق .

وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا في وقت سابق هذا الشهر على صرف جزء من الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان، وقيمته 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار)، مرحبين «بتطبيق السلطات اليونانية مجموعة من 15 مرحلة رئيسية» كان يجب عليها تطبيقها خلال المراجعة الدورية الحالية لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لليونان.

ولكنهم علقوا صرف جزء آخر قيمته 1.7 مليار يورو حتى تسدد أثينا متأخرات مستحقة عليها.

وأفاد مصدر في الاتحاد الأوروبي طلب عدم ذكر اسمه بأن معظم المتأخرات قد تم تسديدها الآن، ما يُمِكّن صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو من الموافقة على الدفعة بالكامل (2.8مليار يورو) خلال اجتماع يعقد اليوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى طلب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس تقليل الدين اليوناني بشكل سريع، قائلا ان أثينا قد أوفت بالتزاماتها، ودعا المقرضين الدوليين لبلاده إلى احترام تعهدات تخفيف عبء الديون التي قدمت في تشرين ثاني/نوفمبر 2012 .

وقال في تصريحات للتليفزيون اليوناني ان تدابير تخفيف عبء الديون سوف تحتاج لتوضيحها بحلول نهاية العام الجاري، مضيفا أن ذلك سوف يزيد من استقرار اقتصاد الدولة الذي تحول إلى مسار النمو.