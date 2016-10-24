﻿إبداء العراق عدم رغبته في الانضمام لاتفاق «أوبك» لخفض الانتاج يهبط بالنفط

سنغافورة – رويترز: هبطت أسعار النفط صباح أمس الإثنين بعد إعلان العراق أنه يريد استثنائه من أي اتفاق تتوصل إليه «أوبك» لخفض الإنتاج من أجل تعزيز السوق، وبعد زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 17 سنتا عن آخر إغلاق له إلى 51.61 دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية . وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا إلى 50.56 دولار للبرميل.

وقال تجار إن هبوط السعر كان نتيجة تصريحات صدرت من العراق الذي قال إنه يريد ان يُستثنى من خفض الإنتاج من قبل «أوبك»، والذي تعتزم المنظمة اتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماعه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعتزم المنظمة خفض الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا، بتراجع عن 33.39 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.

وسيكون من الصعب تحقيق ذلك إذا لم يشارك فيه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في «أوبك» بعد السعودية.

وقال فياض النعمة، نائب وزير النفط العراقي، يوم الأحد الماضي ان إنتاج بلاده من النفط بلغ 4.774 مليون برميل يوميا، وأن حجم الصادرات بلغ 3.87 مليون برميل يوميا.

وقال فلاح العامري رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ان العراق لن يخفض إنتاجه سواء بقرار من «أوبك» أو غيرها.

وقال بنك «أيه.إن.زد» أمس الإثنين ان»تصريحات العراق في مطلع الأسبوع بأنه قد لا ينضم إلى اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج قد يؤدي إلى تعرض أسعار النفط لضغوط.»

وفي ضغوط أخرى على السوق قالت شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية أن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة ارتفع 11 منصة الأسبوع الماضي .

في الوقت نفسه قالت وزارة المالية اليابانية أمس ان واردات اليابان من النفط الخام انخفضت 4.6 في المئة في سبتمبر، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق .

وعلى الرغم من الشكوك في قدرة «أوبك» على خفض الإنتاج وضعف الاستهلاك في أكبر مستورد للنفط في العالم، قال محللون إن أسواق النفط ربما تعيد التوازن فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك .