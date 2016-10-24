﻿الرئيس الفنزويلي في قطر بعد السعودية لبحث استقرار سوق النفط

الدوحة – أ ف ب: وصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى الدوحة، المحطة الثانية له في الخليج بعد الرياض حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث سبل إعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وأفادت وكالة الانباء القطرية ان مادورو وصل الدوحة مساء الأحد.

وكان مادورو عرض أمس الأول مع الملك سلمان «مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر المستجدات بما في ذلك التعاون من اجل استقرار الاسواق البترولية»، حسب وكالة الانباء السعودية الرسمية.

ويوم السبت الماضي دعا مادورو من طهران إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول غير الأعضاء، بهدف تحقيق استقرار في أسعار النفط.

وتشهد هذه الأسعار تراجعا منذ العام 2014، ما أثر على إيرادات الدول النفطية، ومنها السعودية وفنزويلا العضويين في «أوبك».

وتراجع سعر برميل النفط من أكثر من مئة دولار، إلى ما دون الثلاثين دولارا في كانون الثاني/يناير 2016. الا ان الاسعار شهدت مؤخرا بعض الانتعاش، ليتم تداول البرميل حاليا في حدود 50 دولارا.

وتزامنت زيارة مادورو للرياض مع إعلان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان الدورة الراهنة لانخفاض الاسعار «تشرف على الانتهاء»، وذلك اثر اجتماع لوزراء خليجيين ونظيرهم الروسي الكسندر نوفاك.

وقال الفالح ان «دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء، وان أساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ»، مضيفا «نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لاسواق البترول انها ستكون في مستوى تحسن مستمر».

اما الوزير الروسي، الذي تعد بلاده من ابرز منتجي النفط خارج «أوبك»، فأعلن انه بحث مع نظرائه سبل «تطوير افضل الوسائل لحل مشكلة استقرار السوق»، مؤكدا العمل مع السعودية لتحقيق الاستقرار.

وسبق ان دعت «أوبك» روسيا، ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، إلى اجتماع في وقت لاحق هذا الشهر للبحث عن سبل تعزيز التعاون لإعادة الانتعاش لأسعار النفط، التي شهدت انخفاضا حادا لاكثر من عامين.

واعلن وزير الطاقة القطري محمد السادة الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية لـ»أوبك»، ان المنظمة وروسيا ستعقدان اجتماعا في الرياض لعرض «النماذج الاقتصادية ما بين العرض والطلب» تمهيدا لاجتماع تقني بينهما في 28 تشرين الاول/اكتوبر و29 منه في فيينا.

واتفق وزراء دول «أوبك»، خلال اجتماع الشهر الماضي في الجزائر، على خفض الإنتاج وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، في خطوة يؤمل منها إعادة الاستقرار إلى لأسواق. إلا ان تفاصيل هذا الخفض لم تتضح بعد، ولم يتضح أيضا كيف سيتم توزيعه بين دول المنظمة.