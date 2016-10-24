﻿كازاخستان تباشر استغلال حقل كاشاغان النفطي الضخم

بشكيك (قرغيزستان) – أ ف ب: في وقت قررت الدول الكبرى المنتجة للنفط الحد من عرضه سعيا لدفع الأسعار إلى الارتفاع، تعمد كازاخستان بعد سنوات من التأخير إلى فتح الأبواب تدريجيا لاستغلال حقل كاشاغان النفطي العملاق.

وبعد 16 عاما على اكتشاف هذا الحقل الذي يختزن ثروات نفطية نادرة في بحر قزوين رغم أنه يطرح تعقيدات تقنية غير مسبوقة لاستغلالها، باشرت الجمهورية السوفييتية السابقة تنفيذ المشروع الذي تفوق قيمته 50 مليار دولار في تكتم نسبي، ما يمكن تفهمه على ضوء الصعوبات التي واجهتها في الماضي.

وفي 14 تشرين الأول/اكتوبر أعلنت شركة شمال قزوين للتشغيل «إن سي أو سي»، وهي كونسورتيوم دولي يتولى استغلال حقل كاشاغان، ان الحقل المتوقف منذ محاولة أولى فاشلة لبدء تشغيله في 2013 تمكن للمرة الأول من إنتاج نفط معد للتصدير.

غير أن وزير الطاقة كانات بوزومباييف نبه إلى أن تحقيق هدف الانتاج المحدد «سيستغرق بعض الوقت».

وحددت «شركة شمال قزوين للتشغيل» هدفا لإنتاجها التوصل إلى 370 ألف برميل في اليوم بحلول نهاية 2017. وتضم الشركة الكازاخستانية «كاز مناي غاز»، والفرنسية «توتال» والأمريكية «إكسون موبيل» والإيطالية «إيني» والانكليزية-الهولندية «شل» والصينية «سي إن بي سي» (مؤسسة البترول الوطنية الصينية) واليابانية «إنبكس».

وقد اعتبر الحقل عند اكتشافه عام 2000 من أكبر الحقول التي اكتشفت خلال أربعين عاما، وكان تطويره أساسيا لقطاع الطاقة الذي كان يتوقع مع نفاد الموارد أن يبدأ إنتاج المحروقات في العالم بالتراجع في مرحلة ما.

واستثمرت كازاخستان والشركات المشاركة في المشروع 55 مليار دولار لاستغلال حقل كاشاغان، الذي يطرح العديد من التحديات التكنولوجية، منها قلة عمق المياه وتحولها إلى جليد في الشتاء، واحتياطات خاضعة لضغوط مرتفعة جدا.

غير ان الظروف باتت اليوم مختلفة، مع اكتشاف تقنيات جديدة وتوظيف استثمارات طائلة اتاحتها سنوات من ارتفاع أسعار النفط، ما قاد إلى فائض في العرض تسبب بدوره بانهيار الأسعار. وهذا ما حمل بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعدما أضعفها تراجع الأسعار على الاتفاق مبدئيا على خفض إنتاجها.

من جهتها أعربت روسيا، التي لا تنتمي إلى «أوبك، عن استعدادها للانضمام إلى هذا القرار من خلال تجميد مستوى عرضها، ما مكن الاسعار من الارتفاع مجددا وتخطي عتبة 50 دولارا للبرميل، ولو ان هذا المستوى اعتبر غير كاف لتغطية كلفة المشاريع الأكثر صعوبة.

وبالتالي، فان تحريك مشروع حقل كاشاغان يهدد بتأخير عملية إعادة التوازن إلى السوق التي كانت الدول المنتجة تأمل في تحقيقها. وفي أيلول/سبتمبر، رفعت «أوبك» توقعاتها للعرض النفطي من الدول غير الأعضاء، آخذة بالاعتبار بصورة خاصة إنتاج كازاخستان.

وقال المحلل في شركة «آي إتش إس» للدراسات آندرو نيف «يجب أن نلزم الحذر الشديد ونتثبت من أن عملية (اعادة تشغيل الحقل) تجري بدون أي مشاكل».

وكان حقل كاشاغان أنتج في أيلول/سبتمبر 2013 دفعة أولى من النفط، غير أن حالات تسرب متكررة في خط الأنابيب المرتبط به أدت إلى وقف الانتاج في 9 تشرين الاول/اكتوبر من العام ذاته. واستغرق الأمر ثلاث سنوات لإعادة تحريك المشروع.

ولم تخف السلطات المحلية استياءها وفرضت عام 2014 غرامة بأكثر من 700 مليون دولار على «شركة شمال قزوين للتشغيل» بتهمة انتهاك المعايير البيئية.

لكنها الآن تعول على المشروع أكثر من قبل، على ضوء الازمة التي طاولت الاقتصاد الكازاخستاني نتيجة انهيار أسعار النفط، ما ادى إلى تدني قيمة عملة هذا البلد إلى حوإلى النصف.

وقال قاسم خان كاباروف، مدير «مكتب البحث الاقتصادي» في كازاخستان، وهو مكتب دراسات مقره في ألماتى، ان «كاشاغان مهم لاقتصاد كازاخستان كمصدر دخل يمكن أن يساعدها على حل مشكلاتها» المرتبطة بتدني عائداتها من التصدير.

لكنه حذر بأنه بعد تكاليف عمليات الإصلاح التي ترتبت إثر مشكلات 2013 وعلى ضوء مستوى الأسعار، فإن «التأثير على الميزانية سيكون طفيفا خلال السنوات الأولى».

ولا تعتزم كازاخستان الاكتفاء بهذا المشروع. ففي تموز/يوليو، أعلنت الشركات التي تستغل حقل تنغيز، أحد الحقول النفطية الرئيسية في هذا البلد، وعلى رأسها شركة «شيفرون» الأميركية، عن استثمار مبلغ طائل يقارب 37 مليار دولار لرفع انتاجه من حوإلى 260 الف برميل في اليوم إلى نحو مليون.

وقال نيف إن «الوضع يمكن أن يبدأ بالتحسن أخيرا بالنسبة لبلد قد يسجل اقتصاده انكماشا هذه السنة».