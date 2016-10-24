﻿ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات إلى 151مليار دولار خلال أول ستة أشهر

أبوظبي – د ب أ: أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات العربية المتحدة ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة من حيث القيمة إلى 553 مليار درهم ( 150.7 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 535.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) فإن الزيادة بلغت 717.7 مليار درهم بنسبة نمو 3 في المئة .

وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 350 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 3 في المئة ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت قيمة الصادرات نموا بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 89 مليار درهم.

ونقلت الوكالة عن علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، قوله ان «معدلات التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم شهدت نموا خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع التوقعات المتعلقة بنمو مبادلات التجارة العالمية، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها القيادة الرشيدة، لتنويع مصادر الدخل والإنتاج وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية».

(الدولار يساوي 3.7 درهم).