﻿اتحاد الغرف الخليجية ينظم ورشة عمل عن تأثير تقليص الدعم وضريبة القيمة المضافة على القطاع الخاص

المنامة – وام : ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورشة عمل حول «تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي».

وتستضيف الورشة غرفة البحرين بمشاركة عدد من المتحدثين الخليجيين وممثلين من البنك الدولي.

ويأتي تنظيم ورشة العمل بعد غد الخميس تطبيقا لقرار مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الـ47 المنعقد في الدمام يوم 7 ديسمبر 2015 الذي وافق على تنظيم ورش عمل قطاعية في مختلف المجالات كالنقل والصناعة والعقار والسياحة وغيرها، في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد خلال الأعوام المقبلة.

ويشارك في ورشة العمل عدد من الجهات كالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والجهات الحكومية بدول المجلس التي تعنى بشؤون التجارة والمالية والاستثمار، وأعضاء ومنسوبي الغرف التجارية الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون، وأصحاب وصاحبات الأعمال وأصحاب وصاحبات المهن الحرة في دول المجلس، ورواد وشباب الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتناقش الورشة ثلاثة محاور هي: نظرة عامة على برامج هيكلة الدعم في دول المجلس، والخطط والتوجهات الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة، وتهيئة القطاع الخاص للتوافق مع المتطلبات.

وقال عبدالرحمن العطيشان، النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد رئيس غرفة الشرقية، ان ورشة العمل تهدف الى توعية القطاع الخاص الخليجي بآثار رفع الدعم الحكومي والمنظومة الضريبية المرتقبة في دول المجلس، وتعزيز دوره في تقديم السلع والخدمات بشكل أكثر كفاءة، ليتواكب مع المتغيرات في الاقتصاد الخليجي. و أضاف ان فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة في دول مجلس التعاون من المتوقع أن يولد إيرادات إضافية بنسبة 1.6 في المئةمن اجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية و1.5 في المئة في الامارات و1.4 في المئة في الكويت وعمان، و0.8 في المئة في المئة في قطر، وهذا من شأنه أن يشكل إضافة إلى ما يولد حاليا من الإيرادات الحكومية غير النفطية المقدرة بنحو 40 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الايرادات يمكن أن تستخدم في المشاريع التنموية التي تستهدف ذوي الدخل المتدني، حيث أن اعادة توزيع الدخل عبر الإنفاق الحكومي يمكن أن يكون أفضل من توزيع الدخل عبر وضع معدلات متباينة وإعفاءات من الضرائب.