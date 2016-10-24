﻿الإمارات «حاضنة العمالة الأجنبية» تواجه بطالة 40 ألفا من مواطنيها

دبي – الأناضول: تسعى الإمارات العربية المتحدة، التي تضم وافدين من أكثر من 100 دولة، لإيجاد حلول عملية لمواطنيها العاطلين عن العمل، عبر رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.

ولا تنشر مؤسسات الإحصاء الرسمية نسب العاطلين عن العمل في البلاد. لكن وفقاً لتصريحات مسؤولين وخبراء تصل نسبة البطالة بين المواطنين إلى ما بين 11 في المئة و 13 في المئة من إجمالي القوى العاملة.

وأوضحوا في تصريحات خاصة أن عدد العاطلين عن العمل من المواطنين يصل إلى 40 ألفا من إجمالي 300 ألف من المواطنين القادرين على العمل.

وحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية المعنية بشؤون العمل والعمال في البلاد، شهد سوق العمل زيادة بنحو 6 في المئة خلال العام المنصرم، مقارنة بالعام السابق عليه.

وتجاوز المجموع الكلي للعمالة الأجنبية في البلاد 4.7 مليون عامل وهو ما لم تشهده السوق الإماراتية على مدار 45 عاماً الماضية.

وقال الخبير العمالي صلاح الأنصار في اتصال هاتفي «تصل نسبة البطالة على مستوى إمارات الدولة السبعة نحو 11في المئة، وتعتبر أقل من المعدلات المتعارف عليها بين الدول العربية، وفق آخر تقديرات منظمة العمل الدولية».

وأضاف «هناك العديد من الحلول لتقليل معدلات البطالة في الإمارات، التي تعتبر أكثر الدول المستقبلة للأيدي العاملة، أهمها ضبط وتقنين سياسات استقدام العمالة الأجنبية، إضافة إلى استحداث قوانين وتشريعات تلزم القطاع الخاص بنسب أكبر للتوطين».

وخلال السنوات الأخيرة تحولت الإمارات إلى سوق جاذبة للاستثمارات، وكذلك للأيدي العاملة، وشجعت – مثلها في ذلك مثل الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – موجة الهجرة إليها من كل أنحاء العالم.

وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات، وتجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

ويشكل الأجانب نحو 86 في المئة من السكان البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة تقريباً في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنغلادش، وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين.

يقول وضاح الطه، الخبير الاقتصادي العراقي المقيم في الإمارات، ان انخفاض أسعار النفط، ترك آثراً واضحاً على خطط التوظيف عموماً في الخليج، ولا سيما في الإمارات «لكن ما تزال خطط التوطين تسير بخطى منتظمة».

وعلى الرغم من توفير سوق العمل الإماراتية لمئات آلاف الوظائف سنوياً، إلا أن الدولة تواجه صعوبات في توفير بضعة آلاف من فرص العمل لمواطنيها.

ووفق بيانات منظمة العمل الدولية، فإن إجمالي عدد فرص العمل التي يجب توفيرها في الإمارات بين 2015 و2020 نحو 294 ألف فرصة عمل يتضمن الوظائف التي يشغلها الأجانب.

وتابع الطه «من المتوقع في حال استمرار تراجع العوائد النفطية أن تتجه بعض الشركات الإماراتية إلى تبني إجراءات أكثر صرامة عند وضع ميزانياتها.. وهناك انخفاض بالفعل مستويات التوظيف وخاصة في قطاعات النفط والغاز والتشييد البناء».

وعرضت ورقة عمل أصدرتها جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية في أبريل/نيسان الماضي سبعة أسباب وراء ما وصفته بـ «تزايد معدل البطالة بين الشباب من مواطني الإمارات».

أول الأسباب حالة الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساته على الاقتصاد المحلي، والثاني ارتفاع معدلات النمو السكاني دون خلق واستحداث فرص عمل جديدة. والسبب الثالث عدم مواكبة التعليم في بعض الأحيان للتطور التكنولوجي، والرابع غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والخامس سياسات استقدام العمالة الوافدة بطريقة الباب المفتوح، دون ضوابط تحد من تعدد جهات الاستقطاب.

فيما تضمن السبب السادس، عدم مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، ولاسيما شبه الحكومي، في استيعاب الخريجين المواطنين، وآخر الأسباب، ضعف مساهمة قوة العمل المواطنة في وظائف القطاع الخاص، إذ لا تتخطى 7 في المئة، بحسب ورقة العمل.