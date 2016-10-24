﻿مصر: تفاقم أزمة السكر في الأسواق وتحميل القطاع الخاص المسؤولية

القاهرة – «القدس العربي» – رويترز: تشهد الأسواق المصرية هذه الأيام نقصا حادا في عدد من السلع الغذائية الأساسية، نتيجة نقص الدولاروارتفاع أسعاره في السوق السوداء من ناحية، وجشع التجار من ناحية أخرى.

ومن ضمن هذه السلع الأساسية الناقصة السكر الذي اصبحت مشكلة نقصه أزمة متفاقمة، لم تستطع الحكومة حلها.

ويعتقد كثيرون ان بعض التجار يقومون بإخفاء السكر بكميات كبيرة لـ»تعطيش السوق» ثم اظهاره مرة أخرى وبيعه في السوق السوداء بضعف ثمنه، وعلى هذا وصل سعر كيلو السكر في السوق السوداء – إن وجد – إلى ما ما بين 15 و20 جنيه. ويتباين السعر حسب اختلاف المنطقة، فإذا كانت المنطقة شعبية فيتراوح سعر الكيلو فيها ما بين 11 إلى 13 جنيه، أما إذا كانت منطقة راقية فيتراوح سعر الكيلو ما بين 16 و20 جنيها.

وتأتي قضية تهريب السكر واختفائه في صدارة الاهتمامات خلال الفترة الحالية، مع قيام الحكومة بمراقبة الأسواق وتكثيف الحملات الأمنية عليها ومطاردة التجار الذينيقومون بتهريب السلع الغذائية للسوق السوداء.

ومؤخرا قامت مباحث الاداره العامه للتموين بالقاء القبض على مسؤول في الشركه المصريه لتجارة الجمله التابعة لوزارة التموين والتجاره الداخليه، لتورطه مع صاحب شركه مواد غذائيه لتمكينه من شراء كميات كبيرة من السلع التموينيه ومن ضمنها كميات كبيرة من السكر.

وفي السياق نفسه، تحاول الحكومة المصرية السيطرة -بما تستطيع فعله- على الأزمة الواقعة ولكن على طريقتها الخاصة التي أثارت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين المواطنين، وخاصة في محافظة البحيرة، بعد أن فوجئوا بسيارة قمامة تابعة للوحدة المحلية، محملة بأكياس السكر تتوقف أمام منفذ السلع الغذائية الموجود في ميدان جلال قريطم لتبدأ في بيع الكمية للمواطنين.

من جانبه صرح اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، معلقا على تهريب السكر واخفائه ثم بيعه بالسوق السوداء بالقول «إن عمليات تهريب السكر فاقت تجارة المخدرات»، مشيرا إلى أن التجار يحصلون عليه بسعر 5 جنيهات للكيلو ثم يبيعونه بـ10 جنيهات للمستهلك. وأكد خلال كلمته أمام مجلس النواب أن « السكر أصبح يُهرب أكتر من المخدرات، ولو أحضرنا ملائكة للسيطرة على هذا الأمر فإنها ستضعف». واتهم وزير التموين في بيان آخر القطاع الخاص بأنه السبب الرئيسي في أزمة السكر، نظرا لامتناعهعن الاستيراد، وتساءل «لماذا توقف القطاع الخاص عن الاستيراد»، مشيرا إلى أن البنك المركزي يوفر الدولار بالسعر الرسمي لاستيراد السلع الضرورية.

وتعليقا على الأزمة قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، في مداخلة الهاتفية في برنامج «هنا العاصمة» على قناة (سي بي سي) «إن السلع التي يحصل عليها المواطن من بقالي التموين ليست سلعا تموينية بل هي سلع حرة يحصل عليها المواطن بتخفيض بدعم الدولة، والزيت والسكر والأرز ليست من السلع التموينية بمفهومها القانوني».

وأوضح «أن المداهمات التي تقوم بها الدولة على المصانع والشركات ستزيد من أزمة السكر، لأن شركات النقل والتوزيع والتخزين تمتنع عن التعامل في المنتجات التي بها مشاكل، ومنها السكر والأرز، إضافة إلى إحجام العديد من شركات الاستيراد عن جلب تلك السلع لعدم استقرار سعر الدولار في السوق السوداء وبسبب المداهمات».

ولفت إلى «أن سعر كيلو السكر لو تم استيراده بالأسعار الحالية للدولار، سيصل إلى أكثر من 11 جنيهًا، وهو سعر غير عادل وغير مناسب للسوق المصرية، لذلك توقف المستوردون عن استيراد السكر».

ومن جهته أكد كريم جمعة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن أهم سبب لوجود أزمة السكر في مصر خلال الفترة الحالية هو «نقص الضمير، وأنه لا تضارب في التصريحات المتناقلة عن هذه المشكلة ولكن البعض يكون لديهم معلومات ناقصة، وتابع «الأرصدة الاحتياطية من السكر في مصر آمنة».

وأوضح، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح العاصمة» على فضائية (العاصمة 2) « أن مباحث التموين لديها أكثر من 700 محضر وقضية بخصوص تهريب السكر في وقت قصير، وبالتالي يمكن القول إن الجهات الرقابية تقوم بدورها الشكل المطلوب، وأنه من المهم مساعدة المواطنين في رصد تهريب السلع وعدم المشاركة في زيادة الأزمة بدون التأكد منها».

وأشار إلى «ثلاث محاور تعمل عليها الوزارة، وهي أولًا توفير السكر من الخارج في منافذ التموين، وثانيًا إتاحتها للسلاسل التجارية والشركات الصناعية، وثالثًا إحكام الرقابة على المنظومة، ولكن بعض التجار يشترون السلعة بأسعار عالية لتخزينها وبيعها بالسوق السوداء وتدخلت الحكومة في فترات لوقف هذا التحرك غير المقبول».

على صعيد آخر قال رئيس شركة «إيديتا» المصرية ان السلطات صادرت كميات من السكر من الشركة، التي تصنف بأنها واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد، مشيرا إلى أن الإجراء قد يدفعها لتعليق عملياتها.

واختفى السكر من الأسواق وتحدثت وسائل الإعلام عن وجود أزمة، مما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة، رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.

وألقت الحكومة بالمسؤولية على مصانع محلية وتجار يخزنون السلعة لرفع سعرها. وقال مسؤول في وزارة التموين ان السلطات صادرت ألفي طن سكر، بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها في مصنعها في محافظة بني سويف.

ونفت الشركة، التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية ومنها «توينكيز» و»هوهوز» في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية، أنها تُخَزِّن السكر.

وقال رئيس مجلس إدارتها هاني برزي في تصريح خاص ان قوات الأمن داهمت واحدا من أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزونات السكر الأساسية للشركة مما عطل عملياتها.

وقال برزي «إذا استمرت (المصادرة) ستتوقف باقي الشركة»، مضيفا أن المستثمرين الأجانب يشعرون «بقلق عميق» بشأن المداهمة.

وتستورد مصر سنويا نحو مليون طن من السكر، لكن النقص الحاد في الدولار في البلاد أثر على قدرة التجار على الاستيراد، ليظهر النقص في الأسواق في الوقت الذي تهرع فيه الحكومة لسد الفراغ.

وقال ألين سانديب، رئيس الأبحاث في شركة «نعيم»، للسمسرة ان مداهمة واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة قد يبعث بإشارة سلبية للمستثمرين الأجانب.

وتملك «إيديتا» أربعة مصانع في مصر منها مصنع في بني سويف.