﻿الألماني سامي خضيرة يهدي ملابس رياضية لناد تونسي

تونس – د ب أ: منح النجم الألماني ذو الأصول التونسية سامي خضيرة ملابس رياضية كهدية لنادي كرة قدم بمدينة الحمامات مسقط رأس والده في تونس. وذكر النادي على صفحته في «فيسبوك» إنه تلقى هدية من خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي تتمثل في ملابس رياضية جديدة. ويحمل خضيرة (29 عاما) الجنسية التونسية بجانب جنسيته الألمانية، حيث ولد بمدينة شتوتغارت من أم ألمانية وأب تونسي ينحدر من مدينة الحمامات الشهيرة بمنتجعاتها السياحية. ويلعب الفريق التونسي بالدرجة الثانية وينافس من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز بعدما فشل في ذلك في الأمتار الأخيرة العام الماضي.

البرتغالي بيبي يدخل دائرة اهتمام يوفنتوس الإيطالي

تورينو – د ب أ: كشفت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، أن البرتغالي بيبي، قلب دفاع ريال مدريد، بات من أبرز المرشحين للانضمام ليوفنتوس خلال الفترة المقبلة. ويعتبر البرازيلي تياغو سيلفا نجم باريس سان جيرمان أول المرشحين في قائمة الصفقات الجديدة للنادي الإيطالي، بيد أن تعاقده مع ناديه لن ينتهي قبل 2018، حيث لن يفك قيده مع النادي الاسباني الصيف المقبل سوى إخفاق الأخير في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ولذلك، يرى يوفنتوس في بيبي بديلا مناسبا للمدافع الدولي البرازيلي، رغم اهتمام ميلان أيضا بضمه.

جيرارد يعلن رحيله عن غالاكسي الأمريكي

لوس انجليس – الأناضول: أعلن النجم الإنكليزي ستيفن جيرارد، رحيله بشكل رسمي عن لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، بعد موسمين قضاهما معه. ونشر النجم الإنكليزي عبر «انستغرام» صورة له بقميص النادي الأمريكي، وأرفقها بعبارة: «العيش في لوس أنجليس واللعب من أجل مشجعي غالاكسي كان بالفعل أمرا في غاية الروعة»، وأضاف: «بفضلكم شعرت وكأنني في موطني، سيبقى هذا الفريق وهذه المدينة دائما عزيزين على قلبي، أشكركم على ما قمتم به من أجلي». وانتقل جيرارد منذ عامين إلى لوس أنجليس غالاكسي من ليفربول الإنكليزي بعد نهاية عقده مع الفريق الذي تربى بين جدرانه لسنوات طويلة. وبعد قرار رحيله عن الدوري الأمريكي، لم يحدد جيرارد وجهته المقبلة إلا أن صحيفة «ديلي ميل» أشارت إلى أنه من المتوقع عودة جيرارد للعمل في أحد المناصب الإدارية بنادي ليفربول.

لوريان الفرنسي يقيل مدربه ريبول بعد الهزيمة الثامنة

باريس – الأناضول: أعلن نادي لوريان الفرنسي، إقالة مدربه سيلفان ريبول جراء سوء النتائج التي حققها الفريق، في الموسم الحالي. ولم يتم الكشف عن هوية المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق الكروي خلال الفترة المقبلة خلفا لريبول. وجاءت إقالة ريبول بعد تلقي الفريق، هزيمة السبت من ديجون بهدف نظيف ضمن الجولة العاشرة للمسابقة. وتعد الخسارة، الثامنة في الموسم الحالي بالدوري الفرنسي حيث يتذيل ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط من انتصارين فقط.

إلغاء مباراة في أوروغواي بعد إصابة مشجع بطلقتين ناريتين!

مونتفيديو – د ب أ: تأجلت المباراة التي كان من المقرر أن تجمع بين فريقي بينارول ورامبلا جونيورز الأحد في الدوري المحلي لأوروغواي، بعد أن أصيب أحد المشجعين بطلقتين ناريتين في الملعب الرئيسي للعاصمة مونتفيديو. وأصيب أحد المشجعين المتعصبين بطلقتين ناريتين، إحداها في الذراع والأخرى في الركبة، قبل أن ينقل إلى المستشفى القريبة من الملعب في حالة مستقرة، حسبما كشفت وسائل الإعلام المحلية. ووقعت الحادثة داخل أحد المراحيض الموجودة بالقرب من مدرجات الملعب، بعد بداية المباراة. واستمرت مجريات اللعب بعد وقوع الحادثة، ولكن بعدما ذاع الخبر، قرر حكم المباراة إلغاؤها في الدقيقة 45، بداعي غياب ضمانات الأمن والسلامة بالنسبة للمشجعين. وكان نادي رامبلا جونيورز متقدما بهدف نظيف حتى ذلك التوقيت.

غوانتشو بطلا للدوري الصيني للمرة السادسة على التوالي

بكين – الأناضول: توّج غوانتشو إيفرغراند، بالدوري الصيني لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي. وتعادل غوانتشو إيفرغراند مع ضيفه يانبيان فودي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة. ومنح البرازيلي باولينيو جونيور التقدم لغوانتشو في الدقيقة 45، إلّا أن يون بيتغارام حرم غوانتشو من الفوز بتسجيله التعادل في الدقيقة 89. وبهذا التعادل، ارتفع رصيد غوانتشو ايفرغراند إلى 61 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد يانبيان فودي عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر. وجاء تتويج غوانتشو ايفرغراند باللقب قبل جولتين من نهاية المسابقة، بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين جيانغسو سونينغ صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، ما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول. ويعد اللقب، الثاني للمدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.