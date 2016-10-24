﻿فورمولا ــ 1: هاميلتون يحقق انتصاره الـ50 ويقلص الفارق مع روزبرغ المتصدر

أوستن (تكساس) – رويترز: احتفل البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ثلاث مرات، بفوزه الـ50 في مسيرته ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1 بنيله الانتصار في سباق جائزة أمريكا الكبرى.

وقلص هاميلتون، الذي انطلق من الصدارة، الفارق مع زميله في مرسيدس نيكو روزبرغ متصدر البطولة إلى 26 نقطة قبل ثلاثة سباقات على نهاية الموسم. وجاء روزبرغ، الذي انتصر في تسعة سباقات هذا الموسم مقابل سبعة لهاميلتون، في المركز الثاني خلف زميله البريطاني. وهذا الفوز الرابع لهاميلتون في خمسة مواسم على الحلبة الأمريكية والأول من مركز أول المنطلقين في تكساس لينهي غيابه عن الانتصارات منذ سباق ألمانيا في يوليو/ تموز الماضي. وقال هاميلتون، الذي أصبح ثالث سائق بعد مايكل شوماخر وآلان بروست يحقق 50 انتصارا في فورمولا-1: «هذا المكان أؤدي عليه دائما بشكل جيد. أحب الوجود هنا في الولايات المتحدة وأشعر كثيرا وكأنني في بيتي.» وأضاف: «كل ما يمكنني فعله هو بذل قصارى جهدي ومواصلة القيادة كما فعلت… نيكو يقود بشكل رائع طوال هذا العام والصراع سيستمر.» وجاء روزبرغ بفارق 4.5 ثانية عن هاميلتون بعدما تأثر بالتراجع للمركز الثالث في أول لفة قبل أن تساعده عدة عوامل. واحتل الاسترالي دانيل ريكاردو، الذي تقدم للمركز الثاني في اللفة الأولى، المركز الثالث مع رد بول لكن زميله الهولندي ماكس فرستابن انسحب من السباق بعد أن قال إن «المحرك تعرض لمشكلة.» ولا يزال بوسع روزبرغ حسم لقبه الأول إذا احتل المركز الثاني في السباقات الثلاثة المتبقية دون الحاجة لتحقيق أي انتصار. ولدى روزبرغ 331 نقطة مقابل 305 نقاط لهاميلتون بينما ينال الفائز بالسباق سبع نقاط أكثر من صاحب المركز الثاني. وتنحصر المنافسة فقط بين ثنائي فريق مرسيدس الذي ضمن بالفعل إحراز لقب بطولة العالم للصانعين للعام الثالث على التوالي. وصافح هاميلتون، الذي أحرز لقبه الثالث على هذه الحلبة العام الماضي بعد خطأ لروزبرغ، زميله الألماني قبل الصعود لمنصة التتويج. وتناقضت روح السائقين مع ما حدث من توتر عقب سباق 2015.