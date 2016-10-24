﻿الدوري المصري: الزمالك يسعى إلى نسيان أحزانه الافريقية عندما يواجه سموحة

القاهرة – د ب أ: تتجه الأنظار إلى منافسات الدوري المصري، بعدما غابت المتعة والإثارة عن المراحل الخمس الأولى لغياب الزمالك، أحد قطبي الكرة المصرية، بسبب انشغاله بخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويظهر الزمالك للمرة الثانية في الدوري، عندما يواجه سموحة يوم الخميس المقبل في المرحلة السادسة، ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز بهذه المباراة لنسيان أحزان خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا. ويملك الزمالك ثلاث نقاط حصدها من الفوز على النصر للتعدين في المباراة الوحيدة التي خاضها هذا الموسم، حيث تأجل للفريق أربع مباريات بسبب انشغاله بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، فيما يملك سموحة 12 نقطة في المركز الثاني. وجدد مجلس ادارة الزمالك الثقة في المدرب مؤمن سليمان، ليكمل مهمته بعد خسارته دوري الأبطال. واستقر الجهاز الفني على الدفع بعدد من اللاعبين، الذين لم يشاركوا في دوري الأبطال، بسبب عدم قيدهم بالقائمة الأفريقية. فيما يتحدد موقف النيجيري ستانلي اوهايتشو من المشاركة، بعد الفحص الطبي الذي سيخضع له اليوم، نظرا لاصابته بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة صن داونز.

ويلتقي المصري البورسعيدي مع نظيره إنبي والإسماعيلي مع مصر المقاصة. واستغل الأهلي غياب الزمالك وحقق انطلاقه رائعة بالدوري، محققا العلامة الكاملة في المراحل الخمس الاولى، واعتلى صدارة المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن سموحة أقرب منافسيه .ويتطلع الأهلي، حامل اللقب، لمواصلة انتصاراته للابتعاد بالصدارة، عندما يواجه بتروجت، اليوم، في افتتاح المرحلة السادسة. ويحتل بتروجيت المركز الثالث برصيد 11 نقطة. ويواصل التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، غيابه أمام بتروجيت للإصابة بإجهاد في العضلات، وخرج من القائمة أيضا رامي ربيعة للإصابة، ومروان محسن، وباسم علي لعدم الجاهزية، ومسعد عوض، حارس المرمى، وميدو جابر لأسباب فنية. وأكد حسام البدري، مدرب الأهلي على أهمية الفوز على بتروجيت للحفاظ على مسيرة الفريق نحو التتويج باللقب، مشيرا إلى أن التنازل عن أي نقطة في مشوار الدوري أمر مرفوض تماما .وأوضح البدري، أن مشوار الدوري لا يزال طويلا، ومن المبكر الحديث عن توقعات حسمه لصالح أي فريق، فعمر المسابقة مليء بالمفاجآت .واضاف مدرب الأهلي: «هدفنا في كل مرحلة تحقيق العلامة الكاملة من النقاط، والحفاظ على صدارة الدوري من أجل الاحتفاظ باللقب». في المقابل، يتطلع بتروجيت، بقيادة مدربه طلعت يوسف، لاستغلال الدفعة المعنوية التي نالها من انطلاقته الجيدة منذ بداية الموسم الحالي، وفوزه على الاتحاد السكندري قبل أيام، في تعطيل مسيرة أبناء قلعة الجزيرة. وتقام اليوم أيضا ثلاث مباريات، حيث يلتقي الداخلية مع طلائع الجيش ووادي دجلة مع النصر للتعدين وأسوان مع الانتاج الحربي .وتقام الاربعاء مباراتان حيث يلتقي المقاولون العرب مع الشرقية وطنطا مع الاتحاد السكندري.

كأس السودان: الهلال يتأهل إلى النهائي

الخرطوم – الأناضول: تأهل الهلال، إلى نهائي كأس السودان بعدما تغلب على أهلي شندي 2/0 في المربع الذهبي.

ودخل الهلال اللقاء مهاجما في رحلة البحث عن هدف، حتى جاءت الدقيقة 38 لتشهد معها هدف التقدم عن طريق عزيز شوبولا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال. وتوالت الفرص الضائعة من الهلال في رحلة البحث عن هدف ثانٍ، وهو ما تحقق في الدقيقة 84 عن طريق مدثر كاريكا لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدفين دون رد. وينتظر الهلال في المباراة النهائية للبطولة الفائز من لقاء المريخ وهلال الأبيض. ويعتبر المريخ أكثر الفرق السودانية تتويجا ببطولة كأس السودان بإجمالي 24 لقبا، بينما جاء الهلال في المركز الثاني برصيد 7 ألقاب.

الدوري الإماراتي: العين يواصل انتصاراته

أبوظبي – الأناضول: واصل العين، انتصاراته في الدوري الإماراتي، بعد الفوز على مضيفه النصر 2/1، ضمن مباريات الجولة الرابعة.

أحرز هدفي العين، البرازيلي كايو فيرنانديز وخالد جلال عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقتين 7 و23، فيما جاء هدف النصر عن طريق عبدالعزيز برادة في الدقيقة 21. بتلك النتيجة، وصل العين للمركز الرابع برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 3 في المركز التاسع. ويتصدر الشباب برصيد 12 نقطة. ويعد العين أكثر الفرق تتويجا بالدوري بإجمالي 12 لقبا، بينما يحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة.

الدوري التونسي: الصفاقسي يعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى

تونس – د ب أ: عزز الصفاقسي موقعه في صدارة المجموعة الأولى بالدوري التونسي بتغلبه، على مضيفه اتحاد تطاوين 1/صفر في الجولة الخامسة.

ويدين الصفاقسي بهذا الفوز للاعبه علاء المرزوقي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 47، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد تطاوين عند نقطتين في المركز السابع قبل الأخير. وحقق أولمبيك سيدي بوزيد فوزه الأول في الدوري على حساب مضيفه شبيبة القيروان 1/صفر، وسجل الهدف الوحيد اسماعيل سانجارا في الدقيقة 18، ليصعد الى المركز السادس بثلاث نقاط، في حين يقبع القيروان في المركز الأخير بنقطة وحيدة. وفي المجموعة ذاتها، فاز اتحاد بن قردان على ضيفه ترجي جرجيس 3/1. وكان جرجيس سباقا في التسجيل عبر زياد العونلي في الدقيقة 30 ورد بن قردان بهدف زبير دراجي في الدقيقة 65 وهدفين لجيلاني عبدالسلام في الدقيقتين 80 و92. وصعد بن قردان إلى المركز الثاني بعشر نقاط، بينما تجمد رصيد جرجيس عند خمس نقاط.

وفي المجموعة الثانية، فاز نجم المتلوي على الأولمبي الباجي 2/1. وسجل للمتلوي محمد بن حمودة في الدقيقة 34 وزياد البكوش في الدقيقة، 57 وقلص الفارق للباجي محمد صالح الدربالي في الدقيقة 73. وعزز المتلوي موقعه في المركز الثالث بعشر نقاط، وظل الباجي في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط.

الدوري المغربي: الدفاع الجديدي يزاحم الكبار

الرباط – الأناضول: زاحم الدفاع الحسني الجديدي، كبار الدوري المغربي بتقدمه للمركز الرابع، بتغلبه على ضيفه أولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة السادسة.

سجل ثلاثية الدفاع الحسني وليد أزارو وأيوب نناح والإيفواري باسايرايكي ايوتارا في الدقائق 2 و92 و95. وارتفع رصيد الدفاع إلى 10 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الوداد البيضاوي المتصدر، ونقطة واحدة عن الرجاء، واتحاد طنجة الثاني والثالث. بينما تجمد رصيد خريبكة عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير. وتغلب شباب أطلس خنيفرة على مضيفه نهضة بركان بهدف نظيف، سجله إسماعيل العماري في الدقيقة 92. وارتفع رصيد شباب أطلس خنيفرة إلى 7 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نهضة بركان عند 6 نقاط في المركز الثامن.