﻿صنداون الجنوب افريقي يحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه بتفوقه على الزمالك

القاهرة – رويترز: أحرز ماميلودي صنداون بطل جنوب افريقيا لقب دوري أبطال افريقيا للمرة الاولى في تاريخه رغم خسارته 1-صفر أمام مضيفه الزمالك المصري في لقاء الإياب.

وتفوق صنداون 3-1 في مجموع المباراتين ليمنح جنوب افريقيا لقبها الثاني في البطولة القارية الأبرز للأندية، بعد فوز اورلاندو بايرتس باللقب عام 1995 تحت المسمى القديم للبطولة، وتأهل إلى كأس العالم للأندية في اليابان. وسجل المهاجم النيجيري ستانلي اوهاوتشي هدف الزمالك والمباراة الوحيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64. وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان لاعبي فريقه «كانوا رجالا وأدوا ما عليهم اليوم.» وأضاف: «لو كان لاعبو الزمالك خاضوا مباراة الذهاب بنفس القوة والأداء مثلما كان الحال اليوم لتوجنا باللقب.» وتابع: «الجهاز الفني مستمر بأكمله حتى نهاية الموسم ولن نستغني عن (المدرب) مؤمن سليمان.» وأشاد رئيس الزمالك بجماهير ناديه ومساندتهم له طوال المباراة قائلا «القادم أفضل بالنسبة للزمالك.»

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب في الشوط الأول لكن أول تسديدة كانت لصالح خاما بيليات بعد ست دقائق لتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود عبدالرحيم. لكن أول فرصة حقيقية كانت للزمالك بعد 12 دقيقة اثر تمريرة عرضية من خالد رمزي من الجهة اليمنى وصلت إلى اوهاويتشي الذي وضع الكرة بجوار القائم الأيمن لحظة خروج حارس صن داونز من مرماه. وأصيب دينيس اونيانغو حارس صن داونز في منتصف الشوط الأول وشارك وين سانديلاندس بدلا منه. وأنقذ حارس صنداون البديل مرماه من تسديدة مفاجئة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق من أحمد توفيق. وبدأ الزمالك الشوط الثاني بنشاط هجومي مكثف وكاد أن يصل لشباك بطل جنوب افريقيا لكن تمريرة علي جبر العرضية أعادها باسم مرسي برأسه إلى اوهاويتشي الذي سدد في أجساد المدافعين. واستطاع اوهاويتشي أخيرا هز شباك صنداون بتسديدة قوية فشل سانديلاندس في التعامل معها. وضغط الزمالك بقوة لتسجيل الهدف الثاني، وكاد مدافع من صنداون أن يهز شباكه بالخطأ بعد تمريرة عرضية من مرسي في الدقيقة 74. وتصدى جنش حارس الزمالك لتسديدة بعيدة المدى من تيبوجو لانغرمان قبل أن يتدخل جبر لينقذ الكرة من أمام بيليات قبل 12 دقيقة على النهاية. وأهدر البديل ايمانويل مايوكا فرصة للزمالك بعد أن حاول لعب تمريرة عرضية برأسه بعد ان وصلته الكرة من اوهاويتشي لكن دفاع صنداون أبعدها لركنية.