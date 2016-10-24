﻿كأس ألمانيا: هيرتا برلين المتألق في البوندسليغا يحول أنظاره إلى تحقيق الحلم

برلين – د ب أ: يتطلع هيرتا برلين إلى الاستفادة من الدفعة المعنوية المكتسبة من منافسته ضمن فرق المقدمة في الدوري الألماني (بوندسليغا)، من أجل التقدم خطوة جديدة على طريق كأس ألمانيا، حيث يحل ضيفا على سانت باولي اليوم ضمن منافسات الدور الثاني.

ويتطلع هيرتا برلين إلى مواصلة المشوار وخوض نهائي بطولة كأس ألمانيا للمرة الأولى على ملعبه بالاستاد الأولمبي في العاصمة برلين. كذلك تلتقي فرق باير ليفركوزن وفرايبورغ وهامبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ اليوم مع فرق لا تنافس بدوري الدرجة الأولى، بينما يصطدم آينتراخت فرانكفورت اليوم مع إنغولشتاد منافسه بالبوندسليغا. وتستأنف منافسات الدور الثاني غدا الأربعاء بمواجهات أبرزها مباراة كولون أمام هوفنهايم، بينما تلتقي فرق دارمشتاد وفولفسبورغ وماينز وشالكه وبوروسيا دورتموند مع فرق لا تنافس في البوندسليغا، ويواجه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا فريق أوغسبورغ المنافس بالبوندسليغا.

وقال بال دارداي مدرب هيرتا برلين عقب فوز الفريق على كولون السبت وصعوده إلى المركز الثالث بالبوندسليغا بفارق ثلاث نقاط فقط خلف المتصدر بايرن ميونيخ: «تدربنا بحماس، بدأت الاستعدادات لمواجهة سانت باولي.» لكن دارداي حذر لاعبيه من الإفراط في الثقة واعتبار المواجهة محسومة أمام سانت باولي صاحب المركز الأخير بدوري الدرجة الثانية. وقال دارداي: «نحن مستعدون لمواجهة صعبة في الكأس. في العام الماضي، شعر الفريق بمدى أهمية الكأس لمدينتنا وشدة الحماس الذي تثيره البطولة.» وكان هيرتا برلين خسر أمام بوروسيا دورتموند في الدور قبل النهائي من بطولة الموسم الماضي ليفقد فرصة خوض النهائي للمرة الأولى في برلين، منذ أن انتقل النهائي إلى العاصمة في عام 1979 حيث كان يقام قبلها في هانوفر. أما هامبورغ، الذي يقضي موسما كارثيا في البوندسليغا حيث لم يحصد سوى نقطتين خلال ثماني مباريات، كان آخرها المباراة التي خسرها على ملعبه أمام آينتراخت فرانكفورت صفر/3 مساء الجمعة ليقبع في المركز الثامن عشر الأخير، فيحل ضيفا على فريق هاله اليوم. وقال ماركوس جيسدول مدرب هامبورغ: «إنه أمر جيد أن تتاح لنا فرصة لتصحيح الأوضاع. الفريق أظهر قدرته على التدرب بشكل جيد كل يوم. علينا أن ننقل ذلك في المباريات، ونأمل التأهل للدور المقبل في الكأس بالفوز على هاله.» وتشهد مباريات اليوم أيضا لقاء ليفركوزن مع مضيفه لوتي ودينامو دريسدن مع أرمينيا بيليفيلد وفرايبورغ مع ساندهاوزن وفورزبيرغر مع ميونيخ 1860 ومونشنغلادباخ مع شتوتغارت. أما كولون، الذي مني بالهزيمة الأولى له في الموسم السبت ويحتل المركز الخامس في البوندسليغا، فيستضيف هوفنهايم صاحب المركز الرابع في أبرز مباريات الدور الثاني. وقال بيتر شتوغر مدرب كولون: «نحن بحاجة الآن إلى تحويل تركيزنا إلى مباراة الكأس. ستكون مواجهة صعبة أمام هوفنهايم المتألق ولكن لحسن الحظ سنخوضها على ملعبنا.» ويحل دارمشتاد، الذي تغلب على فولفسبورغ مطلع هذا الأسبوع، ضيفا على فريق الدرجة الخامسة استوريا والدورف.

ويحل يونيون برلين صاحب المركز الثاني بدوري الدرجة الثانية ضيفا على بوروسيا دورتموند الذي حقق انتصارا واحدا فقط خلال آخر خمس مباريات له بكل المسابقات رغم الاستثمار الضخم في ضم اللاعبين في الانتقالات الصيفية.

وفي مباريات أخرى تقام مساء الأربعاء، يلتقي هانوفر مع فورتونا دوسلدورف وهايدنهايم مع فولفسبورغ وغريتر فيورث مع ماينز ونورنبرغ مع شالكه.