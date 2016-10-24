﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتطلع إلى استعادة توازنه في ظل ضغوط روما وميلان

روما – د ب أ: رغم تلقيه الهزيمة الثانية له في الموسم هذا الأسبوع، حافظ يوفنتوس على موقعه في صدارة الدوري الإيطالي، لكنه يتطلع إلى العودة لسكة الانتصارات من جديد للحفاظ على القمة في ظل ملاحقة روما وميلان له.

وتبدو مهمة يوفنتوس حامل اللقب سهلة حيث يخوض مباراته المقبلة على ملعبه ووسط جماهيره أمام سامبدوريا صاحب المركز الخامس عشر غدا الأربعاء في المرحلة العاشرة من المسابقة. ويتطلع ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إلى نفض غبار الهزيمة أمام ميلان صفر/1 مساء السبت، والتي قلصت الفارق الذي يفصل بين يوفنتوس وأقرب منافسيه روما وميلان إلى نقطتين، حيث تجمد رصيد يوفنتوس عند 21 نقطة في الصدارة. وقال أليغري: «نشعر بالأسف للهزيمة في مباراة ميلان لكن علينا ألا نسمح للهزيمة بالتأثير علينا. علينا النظر إلى الأمام وبدء الاستعداد للمباراة المقبلة.» ولم يحقق أليغري حتى الآن الاستفادة القصوى من النجوم المنضمين حديثا للفريق أمثال غونزالو هيغواين وميراليم بيانيتش، كما يفتقد جهود المهاجم باولو ديبالا بسبب إصابة عضلية. ويغيب ديبالا عن الملاعب لأسبوعين وهو ما يمهد طريق ماريو ماندزوكيتش للمشاركة في الهجوم إلى جانب هيغواين في مباراة الأربعاء. أما سامبدوريا فقد نهض من عثرته بالفوز على جنوى 2/1 في مباراة الدربي التي جمعتما مساء السبت، وسيعتمد بشكل أساسي على لويس مورييل ومهاجم يوفنتوس السابق فابيو كوالياريلا.

وتفتتح منافسات المرحلة العاشرة اليوم بلقاء جنوى وضيفه ميلان، الذي يتطلع مدربه فينتشينزو مونتيلا إلى تحقيق الانتصار الرابع على التوالي، رغم صعوبة المهمة على ملعب جنوى. وقال أدريانو غالياني المدير الإداري لنادي ميلان عقب مباراة يوفنتوس: «لدينا فريق جيد ومدرب رائع. سنحتفل الليلة (السبت) ونحن ندرك أن أمامنا مباراة صعبة أخرى يوم الثلاثاء.» ويتفوق روما في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام ميلان، وسيواجه مهمة صعبة أيضا عندما يحل ضيفا على ساسولو مساء الأربعاء. أما نابولي صاحب المركز الرابع فيستضيف إمبولي المتعثر، في مباراة تعد مرحلة استعدادية مهمة قبل المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس يوم السبت المقبل. ويستضيف تورينو فريق إنتر ميلان الذي تراجع إلى المركز الرابع عشر بعد أن حصد نقطة واحدة خلال آخر أربع مباريات له. وتزايدت الشائعات حول إقالة فرانك دي بور من تدريب إنتر ميلان عقب هزيمة الفريق أمام أتلانتا 1/2 الأحد. وقال الهولندي دي بور: «تلقي ثلاث هزائم متتالية ليس أمرا جيدا لفريق كبير مثل الإنتر، لكنني أرى أن الفريق يمكنه تحقيق الأفضل بكثير. كنا قريبين من تسجل هدف ثان وخسرنا فقط لفقدان التركيز.» وفي مباريات أخرى الأربعاء، يلتقي لاتسيو مع كالياري وكييفو مع بولونيا وبيسكارا مع أتالانتا وفيورنتينا مع كروتوني، بينما تختتم المرحلة مساء الخميس بلقاء باليرمو مع أودينيزي.