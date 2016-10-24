﻿الدوري الاسباني: موراتا يتألق في دور البديل الذهبي وينقذ الريال مجددا

مدريد – رويترز: نجح ألفارو موراتا مجددا في ترك بصمة واضحة بعد المشاركة كبديل وسجل هدف فوز ريال مدريد 2-1 على أتلتيك بلباو ليصعد بناديه إلى صدارة الدوري الإسباني.

ولم يحصل موراتا على الكثير من الفرص في موسمه الأول بعد العودة إلى الريال وعقب قضاء عامين في يوفنتوس، ولم ينجح بعد في دخول التشكيلة الأساسية على حساب أي لاعب من ثلاثي الهجوم غاريث بيل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة. وشارك موراتا أربع مرات فقط في التشكيلة الأساسية في الدوري لكنه سجل أربعة أهداف في كل المسابقات، وخطف الأضواء الشهر الماضي عندما سجل هدفا في الدقيقة 94 ليهدي الريال الفوز 2-1 على سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا كما شارك كبديل وسجل هدفا في الفوز 5-1 على ليغيا وارسو الثلاثاء الماضي. وقال موراتا: «أتقبل بسعادة التسجيل في كل مرة أشارك فيها كبديل. أنا هنا لمساعدة الفريق وهذا ما أفعله.» وأضاف: «ستكون أنانية أن أفكر في نفسي فقط. نحن فريق ويجب أن أتقبل قرارات المدرب. أريد اللعب دائما لكن هذا ليس سهلا هنا.» واجتاز الريال جاره أتلتيكو واستعاد القمة بعد غياب ثلاثة أسابيع رغم اعتراف موراتا أن فريقه لم يقدم عرضا مقنعا أمام بلباو. وقال: «كانت مباراة صعبة جدا. أتلتيك فريق جيد ويكون من الصعب الفوز عليه. هذه ليست أفضل مبارياتنا لكن يجب مواصلة العمل.» ورغم أن زين الدين زيدان مدرب الريال احتاج إلى لمسة جديدة من موراتا للفوز فإنه يعتقد أن الفريق قدم مباراة قوية أمام بلباو، وقال: «أحيانا يكون من الصعب التسجيل لأن المنافس يجعل الأمور صعبة وهذا ما حدث لكن بالصبر نجحنا في انتزاع الفوز.» وأضاف: «لا يوجد موسم في الدوري بدون صعوبات ومعاناة. أدرك أننا ريال مدريد وينتظر البعض أن نسجل أربعة أو خمسة أهداف في كل مباراة لكن لا توجد مباريات سهلة.»