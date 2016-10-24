﻿الدوري الفرنسي: بليا يسجل ثلاثية في فوز جديد لنيس المتصدر

باريس – رويترز: أحرز الاساني بليا ثلاثة أهداف لفريقه نيس متصدر الدوري الفرنسي في الفوز على ميتز 4-2 في غياب ماريو بالوتيلي يوم الأحد.

وانتفض ميتز ليعوض تأخره مرتين ليتعادل 2-2 قبل أن يضيف بليا، هدفه الثالث في المباراة، وويلان سيبرين الهدف الرابع في اخر عشر دقائق ليمنحا نيس الذي لم يخسر هذا الموسم فوزه الثامن في عشر مباريات بالدوري. وغاب المهاجم بالوتيلي، الذي يتألق منذ انضمامه للفريق بتسجيله خمسة أهداف في أربع مباريات بالدوري، عن المباراة بسبب إصابة بالفخذ. وتقدم نيس، المتفوق على موناكو بأربع نقاط، بعد 12 دقيقة من البداية عندما مرر جان ميشيل سيري الكرة لبليا ليسدد المهاجم البالغ عمره 23 نقطة بقدمه اليسرى في المرمى. وتعادل جورج ماندجيك لصاحب الأرض قبل أن يعيد بليا فريقه للمقدمة قبل نهاية الشوط الأول عبر ركلة جزاء عقب تدخل ضد يونس بلهندة. وتعادل ميتز مجددا عبر حبيب ديالو في الدقيقة 69 لكن أعاد بليا التقدم لفريقه قبل النهاية بست دقائق بتسديدة مرت بين قدمي توماس ديديلون حارس ميتز. واختتم سيبرين أهداف نيس بتسديدة قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع. وظل باريس سان جيرمان حامل اللقب في المركز الثالث، إلا انه تراجع بفارق ست نقاط خلف نيس، عقب تعادله مع مارسيليا بدون أهداف. ويحتل مارسيليا المركز الـ11.