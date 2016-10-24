﻿تجدد المواجهة بين عملاقي مانشستر السيتي ويونايتد

لندن – د ب أ: عندما تنطلق منافسات دور الستة عشر من كأس المحترفين الإنكليزية، تسلط الأضواء بشكل كبير على تجدد المواجهة بين الغريمين جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وجوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حيث يلتقي الفريقان على ملعب «أولد ترافورد» مساء الأربعاء.

وتعد المواجهة هي الثانية بين البرتغالي مورينيو والأسباني غوارديولا هذا الموسم، حيث التقى الفريقان على الملعب ذاته في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي، وانتهت بفوز السيتي 2/1 .ورغم أن الفوز في مواجهة الأربعاء سيحسم التأهل لدور الثمانية ويشكل خطوة جديدة نحو منصة التتويج بأول ألقاب الموسم، يبدو أن البطولة لا تحظى بمكانة مهمة ضمن أولويات مورينيو، الذي قال: «هذه بطولة كأس المحترفين، وكي أكون صادقا، تعد الأقل أهمية في البطولات الأربع التي نتنافس فيها… أتعامل مع هذه المباراة بشكل ثانوي.» وأضاف: «نرغب في الفوز بالمباراة ونأمل في التتويج بكأس الرابطة التي فزت بها ثلاث مرات ولا أود التفريط فيها بسهولة، لكن إذا سألتموني إذا كنت أركز على هذه المباراة بشكل خاص، سأقول لا.» ولا يبدو أي من الفريقين في أفضل حالاته في الوقت الحالي، حيث لم يحقق السيتي متصدر الدوري أي فوز خلال آخر خمس مباريات في كل المسابقات، كما يعاني يونايتد من صدمة الهزيمة الثقيلة أمام تشلسي صفر/4 في الدوري. ويرجح ألا يدفع مورينيو بالتشكيلة الأساسية لكن غوارديولا فضل الانتظار لبعض الوقت قبل اتخاذ القرار، وقال عقب التعادل مع ساوثهامبتون 1/1: «من المهم تغيير ديناميكية الفريق التي ظهر عليها في المباريات الأخيرة. سننتظر حتى غد، كي يكون اللاعبون قد تعافوا، وبعدها نرى إذا كنا سنجري تغييرات أم لا.»

كذلك تسلط الأنظار اليوم على مباراة ليفربول وضيفه توتنهام على ملعب «أنفيلد». وصعد ليفربول، الذي خسر نهائي البطولة الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، إلى المركز الثالث في الدوري متجاوزا توتنهام، بعدما تغلب على وست بروميتش ألبيون السبت وتعادل توتنهام مع بورنموث. ويلعب وستهام مع تشلسي وسندرلاند مع ساوثهامبتون. أما أرسنال فيستضيف ريدينع (درجة أولى)، علما أن الفريقين قدما واحدة من أكثر المباريات إثارة في البطولة خلال الأعوام الأخيرة. فقد التقى أرسنال وريدينغ في دور الستة عشر عام 2012، ونجح أرسنال في تحويل تأخره صفر/4 إلى الفوز 7/5 بعد وقت إضافي. ويمكن لأرسنال الاعتماد من جديد على المهاجم أوليفيه جيرو الذي غاب عن الفريق في أغلب الفترة الماضية من الموسم بسبب الإصابة. وقال المدرب آرسين فينغر: «بدنيا، لا يعاني (جيرو) من أي مشاكل. لم يدخل فقط في الأجواء بشكل كامل، لكنه بات بحال أفضل وربما يشارك في مباراة الثلاثاء.» وفي مباريات أخرى، يلتقي بريستول سيتي مع هال ونوريتش مع ليدز ونيوكاسل مع بريستون.