﻿الدوري الانكليزي: مورينيو تمنى الرد على تشلسي فتعرض للإذلال في ملعب «ستامفورد بريدج»!

لندن – د ب أ: لا شك في أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد كان يتمنى الرد على إقالته من تدريب تشلسي الموسم الماضي، من خلال مباراة الفريقين مساء الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي، لكن مشاعر الثأر تحولت إلى مشاعر إذلال بعدما مني فريقه بالهزيمة صفر/ 4.

وفرض تشلسي هيمنته على المباراة وافتتح التسجيل بعد 30 ثانية فقط من صافرة البداية عن طريق بيدرو قبل أن يضيف ثلاثة أهداف أخرى في شباك يونايتد سجلها غاري كاهيل وإدين هازارد ونغولو كانتي. وجاءت الهزيمة برباعية نظيفة بمثابة صفعة لمورينيو في أول مباراة له في مواجهة فريقه السابق، وتراجع يونايتد إلى المركز السابع بجدول الدوري. وكانت ملامح الصدمة واضحة على وجه مورينيو عقب المواجهة، بينما تجلت الفرحة على وجه الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي بعدما تجاوز الفريق الاختبار بنجاح ربما أكثر من المأمول.

وبعد الهدف الرابع الذي سجله كانتي، أشار كونتي للجماهير محفزا إياهم لتشجيع الفريق والاحتفال، وهو ما أثار غضب مورينيو. وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن مورينيو قال لكونتي عقب صافرة النهاية: «لا يفترض بك أن تحتفل هكذا بعد الفوز 4/صفر. يمكنك ذلك عندما تكون فائزا 1/صفر، ولكن ذلك يعد مهينا لنا.» ومن جانبه، نفى كونتي صدور أي تصرف سيئ منه، وقال: «لم يحدث شيء، كان أمرا طبيعيا. لم أكن أسخر من أحد، أنا لا أفعل ذلك.» وأضاف: «كانت جماهير يونايتد لا تزال تشجع الفريق، بينما كانت جماهيرنا صامتة رغم الأداء الرائع لفريقنا… وأردت أن تهتف جماهيرنا للفريق، وهو ما يبدو طبيعيا لي.» ولم يكشف مورينيو تفاصيل حواره مع كونتي خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة واكتفى بقول إن كلماته «مع كونتي، كانت له، وليست لكم.» ويرى كثيرون أن انتقادات مورينيو وغضبه كانت من المفترض أن توجه إلى دفاعه، الذي كان مسؤولا عن اهتزاز شباك يونايتد بالأهداف الأربعة. فقد استغل بيدرو ارتباك دالي بليند وكريس سمولينغ وافتتح التسجيل مبكرا، بينما تسبب غياب الرقابة في هدفي كاهيل وهازارد. ونجح كانتي في الاختراق من بين عدة لاعبين من يونايتد ليسجل الهدف الرابع. واعترف مورينيو بالأخطاء لكنه أكد أيضا أن فريقه لم يلعب بالسوء الذي تشير إليه النتيجة. وقال مورينيو: «إذا نحينا الأخطاء الدفاعية جانبا، يمكنني وصف الأداء بأنه كان جيدا. لكن لا يمكن حذف الأخطاء من المباراة وجاء الخطأ الأول بعد 30 ثانية فقط.» وأضاف: «كل شيء سار في الطريق الخطأ منذ الدقيقة الأولى. وبعدها كل شيء في المباراة بات ضدنا.» أما كونتي، فأبدى سعادة كبيرة بتحقيق الانتصار الثالث على التوالي والصعود إلى المركز الرابع، وقال: «تقديم مباراة كهذه أمام فريق قوي للغاية مثل يونايتد، يعزز ثقتنا. الفريق استحق تقديم مباراة بهذه الجودة وتحقيق مثل هذا الفوز.» وقدم مورينيو اعتذاره للجماهير قائلا: «إلى ملايين المشجعين لفريقنا حول العالم والذين عاشوا شعورا سيئا، أنا آسف للغاية.» وأضاف: «علي الاعتذار كمسؤول عن الفريق، وما يمكنني قوله هو أن تركيزي منصب مع يونايتد بنسبة 100 بالمئة، وليس 99 بالمئة مع يونايتد وواحد بالمئة مع تشلسي.» وتابع: «أدرك الوضع تماما ولدي إجابة واحدة فقط، سنتدرب ونواصل الكفاح.»