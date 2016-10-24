﻿واشنطن تجمد تزويد المعارضة السورية بأسلحة ثقيلة وبوتين يتلاعب بالأمن العالمي النووي

لندن ـ «القدس العربي»: أفردت الصحف الغربية أمس العديد من المقالات والتي اهتمت بالأبعاد الخاصة بمعركة الموصل، بالإضافة إلى النزاعات الاقليمية حول ظروف هذه المعركة وأدوار الدول المحورية فيها، وأشار عدد من الصحف الغربية إلى توتر العلاقات بين روسيا والغرب على ضوء الملفات المتشابكة في كلٍ من أوكرانيا وسوريا، كما خصصت صحيفة «واشنطن بوست» افتتاحيتها الصباحية للحديث حول تلاعب روسيا بالتفاهمات النووية التي ورثتها عن الاتحاد السوفييتي بعد انتهاء الحرب الباردة.

هل تنشب حرب بين العراق وتركيا؟

نشرت مجلة «ناشيونال انترست» الأمريكية مقالاً للسفير الأمريكي الاسبق في العراق زلماي زادة قال فيه ان عملية استعادة الموصل قد بدأت وان قوات مختلفة ومتعددة في الطريق إلى تلك المدينة لتحريرها متسائلاً هل تركيا والعراق مقبلتان على مواجهة عسكرية في الموصل، حيث ان قوات امريكية وعراقية والبيشمركه الكردية وقوات أيزيدية ومسيحية وشيعية وسنية تتقدم باتجاه الموصل غير انها تواجه العديد من التحديات مثل وجود خلاف بين تركيا وبغداد حول قاعدة بعشيقة التركية في الاراضي العراقية شمال الموصل، ووجود خطر من اشتعال حرب بين القوات المشاركة في تحرير الموصل اثناء عملية استعادة المدينة والذي سيؤدي إلى اضمحلال فرصة استعادة مدينة الموصل، مضيفاً أن تركيا والعراق ربما تكونان متفقتان على استعادة الموصل، غير أنهما ليستا على اتفاق في العديد من القضايا والنقاط الأخرى.

السفير السابق اضاف في مقاله التحليلي انه بناء على اللقاءات والمحادثات التي أجراها في تركيا واقليم كردستان العراق اثناء زيارته قبل ايام قليلة فهناك العديد من العناصر الاساسية للخلاف بين الجارتين تركيا والعراق، فالحرب في العراق وسوريا ناتجة عن صراع جيوسياسي إقليمي، حيث ان تركيا وإيران تشكلان لاعبين أساسيين في الصراع كما انهما يستغلان التوتر الطائفي والعرقي في المنطقة، وبأنه على الرغم من اتفاق تركيا وإيران على العديد من القضايا المشتركة فهما في الوقت نفسه تتنافسان على النفوذ في العراق وسوريا، كما ان الخلاف مع بغداد من وجهة النظر التركية ليس بسبب وجود قوات تركية في قاعدة بعشيقة، انما هو خلاف بين تركيا والحكومة في بغداد والتي تسيطر عليها اغلبية شيعية موالية لطهران، بالإضافة إلى ان تركيا لا تؤمن بان الحكومة العراقية قد ضعفت بفعل سنوات الحرب الأهلية والسياسات الطائفية التي تم خلالها تهميش واضطهاد الاقلية السنية في العراق.

ويضيف السفير الاسبق خلال مقاله بالقول ان تركيا ليست قلقة بشأن الموصل فحسب، بل بشأن ما يدور حول الموصل حيث ان إيران ترغب في إقامة مناطق عند تقاطع المناطق العراقية السورية وتقاطع المناطق الكردية التركية، وفي حال سيطرت إيران على هذه المناطق سوف يكون لها القدرة على التحكم بالأكراد بشكل مباشر او عن طريق وكلاء بالنيابة عن نظام الرئيس السوري بشار الاسد، كما ان الاتراك يعتقدون ان إيران تسعى للحصول على ممر بري إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا ولبنان، وتعتبر الموصل هي أقصر الطرق كي تقوم إيران بتحقيق هذا الهدف، وهو الامر الذي تقوم تركيا بمحاولة منعها من تحقيقه.

ويستطرد زادة في مقاله بالقول ان لتركيا علاقات تاريخية وثقافية مع الموصل ومع السكان العرب السنة والتركمان هناك، حيث ان القادة الاتراك يشعرون بأنه ما كان عليهم التخلي عن الموصل وشمال سوريا بعد الحرب العالمية الأولى، كما ان لدى القيادات العربية الرئيسية في الموصل تقديراً مماثلاً لتاريخ مشترك مع تركيا وارادة لعلاقات اقوى معها باعتبارها عنصر توازن في التعامل مع الميليشيات الشيعية وسط خوف من إجراء تغيير ديموغرافي وطرد التركمان من مناطق حول الموصل كما جرى في تلعفر من قبل.

كما ان تركيا طورت علاقات جيدة مع الحرب الحزب الديمقراطي الكردستاني يشمل الالتزام بالدفاع عن أربيل ضد اي تهديدات خارجية بما في ذلك تلك التي قد تأتي من بغداد كما ان تركيا حافظت على وجود قوات تركية في إقليم كردستان العراق لسنوات طويلة.

تركيا تريد منع حزب العمال الكردستاني الذي تمرد لمدة تصل إلى أربعة عقود على تركيا من توسيع نطاق وجوده في شمال العراق، وهذا الحزب أسس وجوداً في مدينة سنجار عندما شارك في معركة استعادة المدينة من تنظيم «الدولة» وتركيا لا ترغب في مشاركته في معركة الموصل، وفي كل هذه التعقيدات فالولايات المتحدة الأمريكية عالقة في وسط هذا الصراع المعقد، فهي تريد مساعدة العبادي في معركة الموصل لتقليل اعتماده على إيران، كما انها لا ترى فائدة من مشاركة تركيا، حتى ان واشنطن ضغطت على حكومة كردستان العراق لتقوم تركيا بسحب قواتها من قاعدة بعشيقة العسكرية لكنها لم تنجح في ذلك.

وقال السفير الأسبق في المقال ان واشنطن تقوم بمشاركة أنقرة في القلق من التطلعات الإيرانية و خطر الميليشيات الشيعية خوفاً من ارتكاب جرائم في مدينة الموصل قد تؤدي إلى حرب طائفية حتى بعد استعادة المدينة من تنظيم «الدولة».

وأوصى زلماي زادة في ختام المقالة الولايات المتحدة قائلاً، انه بدلاً من انحياز الولايات المتحدة إلى تركيا او العراق في الخلاف الناشب بينهما، يجب عليها ان تستخدم الدبلوماسية لإيجاد ترتيبات تسهل عملية استعادة الموصل من تنظيم الدولة، كما يجب على الولايات المتحدة ان تمنع إيران من تحقيق اهدافها في الموصل، كما يجب عليها ان تمنع مشاركة المليشيات الشيعية الموالية لإيران في معركة الموصل، ويجب على الولايات المتحدة عدم احراج العبادي او ان تدفعه لزيادة اعتماده على إيران، كما يجب عليها ان تحول دون وقوع اشتباكات محتملة بين القوات التركية والعراقية.

بالإضافة إلى انه ينبغي على الولايات المتحدة ان تبني اتفاقاً مبدئياً ان تكون قاعدة بعشيقة تابعة لحلف الناتو، وهو ما سيعفي العبادي من مطالبة تركيا بسحب قواتها من العراق، وهو ما سيمنح الولايات المتحدة نفوذاً على المليشيات الشيعية وتحركاتها قرب الموصل بالإضافة إلى انه سيُجنب تدهور العلاقات بين تركيا والعراق.

بوتين يتلاعب بالأمن النووي

«واشنطن بوست» أفردت افتتاحيتها امس للحديث عن تلاعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالأمن النووي العالمي، حيث قالت ان تحسناً طرأ على الامن للموارد النووية مثل اليورانيوم و البلوتونيوم، فضلاً عن تخفيضات في الأسلحة النووية في العالم خلال الخمس وعشرين سنة الماضية، ولكن هذه الأرضية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قد تختفي مع تولي فلاديمير بوتن موقفا اشد وأكثر حدية من الولايات المتحدة الأمريكية والتوترات التي حصلت في كلٍ من سوريا واوكرانيا.

و تضيف الافتتاحية انه عندما تم التوقيع على معاهدة الأسلحة النووية في العام 1987 كانت تهدف إلى القضاء على فئة كاملة من الأسلحة النووية، وهو ما أورث روسيا التزامات الاتحاد السوفييتي لإزالة صواريخ بالستية وصواريخ كروز الأرضية مع نطاق يتراوح بين 300 و3400 ميل، لكن الولايات المتحدة تقول إن روسيا تنتهك بهدوء المعاهدة مع كشفها عن الصاروخ الجديد من نوع كروز، ونفت روسيا الاتهامات لها بانتهاك المعاهدة، لكن ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلبت عقد اجتماع نادر للجنة خاصة تم انشاؤها للحديث عن قضايا الامتثال في المعاهدة النووية، واذا كانت روسيا فعلاً انتهكت المعاهدة، فهذا الامر يجب ان لا يمر مرور الكرام، فالفشل في تسوية هكذا قضية يمكن أن يضعف المعاهدة. وفي وقت سابق اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلغاء الاتفاق الذي دعا إلى التخلص من 34 طناً على الاقل من مادة البلوتونيوم.

وكانت خطة الولايات المتحدة لخلط البلوتونيوم مع اليورانيوم وتحويله إلى وقود للمفاعلات يتعثر منذ بعض الوقت، حيث بدأ البناء على منشأة موقع نهر سافانا ولكن التكاليف كانت مرتفعة، وقد ارتأت الإدارة وخبراء من الخارج انه سيكون ذا تكلفة اقل واسرع ان يتم التخلص من البلوتونيوم من خلال دفنه، كما حاولت روسيا ايضاً خلط البلوتونيوم مع اليورانيوم لكن في هذا الوقت تتجه روسيا نحو نهج آخر، وذلك باستخدام البلوتونيوم كوقود للمفاعلات، فكلا البلدين الآن حر لسلوك الطريق الذي يريد، ولكن روسيا تقول انها لن تقوم باستخدام البلوتونيوم الزائد في صناعة الأسلحة، ولكن هل هذا صحيح؟؟

وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول ان السيد بوتين قام بتقديم ورقة مساومة فجة واشتكى من إجراءات غير ودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وطالب بوضع حد لجميع العقوبات ضد روسيا بسبب الاحداث التي حصلت في اوكرانيا، بالإضافة إلى التعويض عن الاضرار التي سببتها هذه العقوبات، بالإضافة إلى إلغاء قانون ماغنيتسكي، والذي يعاقب المسؤولين الروس المتورطين في انتهاكاك لحقوق الإنسان، وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاعضاء الجدد في حلف شمال الاطلسي، ولكن هذه مناورة مضللة، فالاتفاق النووي نشأ لجعل العالم أكثر أمناً وساعد في تجنب وقوع كارثة محتملة.

حرب باردة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة

من جانبها قالت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية إن حرباً باردة جديدة دخلت على العالم، قد تؤدي إلى مواجهات متزايدة بسبب تحدي الرئيس بوتين للهيمنة الأمريكية في العالم. التقرير أشار إلى ان الخبراء العسكريين ودوائر السياسة الخارجية في موسكو الذين حذروا من ان روسيا والغرب يتجهان نحو مواجهة خطيرة مثل ازمة الصواريخ الكوبية.

وتنقل الصحيفة عن صحيفة «الكرملين» ان روسيا اتخذت بالفعل قراراً بوقف الدبلوماسية على الاقل لما بعد الانتخابات الأمريكية املاً في اقامة علاقة أكثر قوة مع الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية، وقد جاءت هذه الخطوة بعد ان قام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بإلغاء كل اشكال التنسيق بشأن سوريا مع الروس، حيث قال إن روسيا مزقت اشهراً من العمل الدبلوماسي، في حين اتهم الروس الأمريكيين بالتراجع عن الكثير من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها.

الصحيفة تقول إن خبراءً روساً يخشون من انهار وشيك للدبلوماسية، وهو ما يهدد بنشوء حرب بالوكالة وقد يصل الامر إلى حرب بين روسيا والغرب بشكل مباشر.

وتقول الصحيفة إن الأحداث التي تجرب في بحر البلطيق من حشد للقوات من جانب حلف شمال الاطلسي «الناتو» وإمداد الانفصاليين في شرق أوكرانيا من الروس يعزز سوء العلاقة بين روسيا والغرب، في حين ان اسخن ملفات الصراع بين روسيا والغرب هو الحرب في سوريا.

تجميد خطة

وجمدت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) خطة لتزويد المعارضة السورية «المعتدلة» بأسلحة دفاعية ضد المقاتلات الروسية والمدفعية السورية، وسط شكوك حول جدوى تصعيد برنامج سري للوكالة تم بموجبه تدريب وتسليح آلاف المقاتلين السوريين خلال الأعوام الثلاثة الماضية حسبما ذكر تقرير في صحيفة «واشنطن بوست».

وقال التقرير إن هذا البرنامج ظل العنصر الرئيسي في استراتيجية أمريكا للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لمغادرة السلطة، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن هناك شكوكاً متزايدة حول جدوى حتى النسخة الموسعة من هذا البرنامج في تحقيق الهدف المذكور بعد التدخل الروسي، وإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبدو أنه سيترك مصير هذا البرنامج للرئيس القادم.

ونقل التقرير عن منتقدي برنامج تسليح المعارضة تحذيرهم من أنه لن يفعل شيئاً غير زيادة العنف في سوريا، قائلاً إن عدم فعل أي شيء له مخاطره مثل زيادة احتمال سقوط حلب ودفع عشرات آلاف المقاتلين الذين تدعمهم «سي آي إيه» للبحث عن حلفاء يمكن الاعتماد عليهم، وفقدان واشنطن نفوذها لدى الشركاء الإقليميين الذين لا يزالون يمتنعون حتى اليوم عن تزويد معارضي الأسد بأسلحة أكثر خطورة.

أما توسيع البرنامج -الذي يُطلق عليه «الخطة باء» لمواجهة فشل الجهود الدبلوماسية بشأن سوريا- لا يزال لديه من يدعمه بمن فيهم مدير «سي آي أيه» جون برينان ووزير الدفاع آشتون كارتر، مع معارضة من مجموعة بينهم حتى أكثر الداعمين السابقين الأكثر حماسة للنسخة الأولى من البرنامج، ومنهم وزير الخارجية جون كيري بحجة أن أي تصعيد في الوقت الراهن لن يكون مجدياً، بل من المحتمل أن يشعل مواجهة مع موسكو.

ويقول المؤيدون «للخطة باء» إن مهمة «سي آي إيه» نجحت في بعض جوانبها مثل بناء قوة معتدلة سياسياً شكلت حتى نهاية العام الماضي تهديدًا جدياً للنظام السوري، وقال أحد الداعمين إن هذه المعارضة التي تُعرف بالجيش السوري الحر لا تزال صامدة بعد عام كامل من القصف الروسي، وهي القوة السورية الوحيدة القادرة على إطالة أمد الحرب كوسيلة لدفع روسيا للتخلي عن الأسد كجزء من حل سياسي. وكشف التقرير عن أن «الخطة باء» تتضمن تزويد المعارضة السورية بأسلحة مضادة للطائرات الحربية فقط ومحمولة على السيارات ومن الصعب إخفاؤها واستخدامها ضد طائرات مدنية.

ويقول مسؤولون أمريكيون أيضاً إن سقوطاً قريباً لحلب أمر مستبعد، وإن الحرب فيها ستمتد لشهور، وحتى إذا سقطت فإن المعارضة ستفتح جبهات أخرى ضد النظام، الأمر الذي سيجبر روسيا على نشر قواتها الجوية على نطاق أوسع من الحالي.

ونسب التقرير إلى أعضاء في الجيش السوري الحر ومجموعات أخرى تدعمها أمريكا في سوريا القول إنهم قضوا فترة طويلة دون أن يتسلموا أسلحة، لكن لديهم كميات كبيرة من الأسلحة المخزنة منذ 2014 لأنهم كانوا يتوقعون أن يفسح القصف الجوي المجال لهجوم بري. ويقول مسؤولو «سي آي إيه» إن مقاتلي المعارضة أثبتوا أنهم مقاتلو شوارع ممتازون، لكنهم غير متأكدين من قدرة هؤلاء المقاتلين على الصمود مع الأضرار الواسعة للحملة الجوية.

ونسب إلى نائب قائد الجيش الحر ملحم القايدي قوله إن النظام السوري وحلفاءه لن يستطيعوا السيطرة على حلب بالوسائل العسكرية، وإن النظام ضعيف إذا تعلق الأمر بحرب الشوارع، وإن القصف الجوي لن يكون فعالاً بما يكفي.