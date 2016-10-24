﻿مهرجان القاهرة السينمائي يعرض الأفلام الثمانية المتنافسة على جوائز الأوسكار

القاهرة – «القدس العربي»: وقع اختيار إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثامنة والثلاثين والمزمع إقامته خلال الفترة من 15 إلى 24 الشهر المقبل، على ثمانية أفلام والمرشحة للتنافس على جوائز الأوسكار لعام 2017.

ويأتي الفيلم الألماني«توني اردمان Toni Erdmann » إخراج مارين آده في مقدمة الأفلام التي ستعرض، وهو من أبرز الأفلام وأهمها والمرشحة للقائمة النهائية في جوائز الأوسكار بعد النجاح الذي حققه عقب عرضه في مهرجان كان السينمائي في دورته الماضية، خاصة بعد تتويجه بجائزة النقاد الكبرى من قبل الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى) كأفضل فيلم عُرض في الفترة بين منتصف 2015 و2016 في جميع مهرجانات العالم.

الفيلم يروي حكاية أب يعمل أستاذ للموسيقي وبالغ من العمر 65 عاماً، غريب الأطوار يطارد ابنته الوحيدة التي تعمل في دولة أخرى بعد أن حققت نجاحاً مهنياً كبيراً من أجل التقرب إليها.

الفيلم المجري Kills on Wheels إخراج آتيلا تيل، سيدخل السباق السينمائي في المهرجان في دورته الجديدة، حيث يمزج بين سينما الجريمة وكتب الكوميكس عبر حكاية مجموعة من القعيدين الذين يستخدمون كراسيهم المتحركة في القيام بعمليات خطيرة لا يتوقع أحد قيامهم بها.

ومن أوروبا الشرقية أيضاً يعرض المهرجان المرشح السلوفاكي للأوسكار «إيفا نوفا» للمخرج ماركو سكوب، عن ممثلة تعافت من إدمان الكحول وتحاول تصحيح علاقتها بابنها.

المهرجان يعرض الفيلم الذي يتنافس بشدة في مسابقة الأوسكار «ليست نهاية العالم»

للمخرج الشاب زافيه دولان، ويروي قصة كاتب مسرحي يعود بعد غياب طويل للقاء عائلته بعد اكتشاف إصابته بمرض خطير.

وفيلم Ma’Rosa إخراج بريلانتي ميندوزا الذي يمثل الفلبين في سباق الأوسكار، وهو الفيلم الذي نالت بطلته جائزة أحسن ممثلة في مهرجان كان، عن أدائها لدور البطلة الأم التي تتاجر في المخدرات من أجل الإنفاق على أسرتها.

في حين يعرض أيضاً فيلم The Black Hen والذي يمثل نيبال في الأوسكار، وهو الفيلم الذي سبق وأن حصل على جائزة أحسن فيلم في أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2015.

السعودية والتي تشارك وللمرة الأولى في مسابقة الأوسكار بفيلم «بركة يقابل بركة» ستكون متواجدة في منافسة مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام.

إدارة المهرجان الذي تترأسها الناقدة السينمائية ماجدة واصف، كانت قد أعلنت في بيان صادر عن عرض فيلم «إشتباك»، إخراج محمد دياب في برنامج خاص يعرض فيه أهم الإنتاجات السينمائية المصرية المتميزة والتي شاركت في العديد من التظاهرات والمهرجانات السينمائية في العالم. هذا بالإضافة إلى مشاركة «إشتباك» في مسابقة الأفلام الطويلة لينضم إلى قائمة الأفلام المنافسة على جوائز الأوسكار.

وفيلم «إشتباك» سبق وأن اختير كفيلم إفتاح قسم نظرة ما في مهرجان كان السينمائي في مايو/آيار الماضي، وتقوم ببطولته نيللي كريم وهاني عادل وماجد الكدواني.